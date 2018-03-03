Fitbit Ionic adidas Edition Tanıtıldı!
Sporculara akıllı antrenman arkadaşı geldi. Fitbit, "Fitbit Ionic: adidas edition" akıllı saatinin duyurusunu yaptı.
Fitbit, Ionic akıllı saatlerinin üstün özelliklerini adidas'ın "Train" uygulamasıyla birleştiriyor. Fitbit ile adidas arasında geçen sene duyurusu yapılan işbirliğinin ilk sonucu olan Fitbit Ionic: adidas edition, Fitbit Ionic'in tüm ileri sağlık ve fitness özelliklerini taşıyor. Fitbit Ionic: adidas edition, her seviyedeki sporcuya performanslarını artırmaları için yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra Fitbit Ionic: adidas edition, adidas'ın performans uzmanlarıyla birlikte tasarlanan ve form, güç ve hızı artırmayı amaçlayan altı farklı antrenmana sahip adidas Train uygulaması üzerinden benzersiz bir adidas antrenörlük deneyimi sunuyor.
Fitbit Ionic: adidas edition'ın diğer benzersiz özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
- Mürekkep Mavisi ve Buz Grisi renklerde özel iki renkle hava alabilen spor bandı ve Gümüş Grisi alüminyum kasa
- İkonik yarış göğüslüğünden esinlenen, dört renge sahip adidas tasarımlı saat kordonu
adidas Train ile antrenman performansınızı artırın
Fitbit Ionic: adidas edition'da bulunan adidas Train uygulamasındaki altı farklı koşu antrenmanı, her türlü antrenman programını tamamlayıcı olacak şekilde kardiyo, güç ve esnekliği geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu antrenmanların her biri, adidas performans uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından özenle hazırlanıyor ve koşucu ile sporcuların genel performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğu tespit edilen temel hareketlere odaklanıyor.
Fitbit Ionic: adidas edition'a özel adidas Train uygulaması, kullanıcılara adım adım koçluk yaparak antrenman süresince rehberlik ediyor ve hareketleri doğru yapmalarını sağlıyor. Her an erişilebilir olan bu antrenmanlar, her zaman, her yerde yapılabiliyor. Kullanıcının kendine özel antrenman rutinine uygun bir şekilde dahil edebildiği bu adidas antrenmanları arasında şunlar bulunuyor:
? Dinamik Isınma: Vücut sıcaklığını artırmayı ve vücudun antrenmana hazırlanmasını sağlar (5 dk.)
? Güç ve Sürat: Vücudu daha elastik, güçlü ve etkili olmaya alıştırır (10 dk.)
? Metabolik: Hızınızı artırmanızı ve metabolizmanızı güçlendirmenizi sağlar (15 dk.)
? Koşu Aktivasyonu: Kalça, göbek ve omuz dengesini güçlendirir (5 dk.)
? Güçlü Adımlar: Koşu boyunca güç toplamayı sağlar (10 dk.)
? Koşu Sonrası Esneme: Hızlı ve kolay soğuma - esneme hareketleriyle doğru bir şekilde toparlanmanızı sağlar (5 dk.)
Fitbit Global Pazarlama Müdürü Tim Rosa, Fitbit Ionic: adidas edition'a ilişkin yaptığı açıklamada: "Spor sektörünün devi adidas'la yaptığımız işbirliği sonucunda, Fitbit Ionic: adidas edition'la her türlü sporcuya benzersiz bir koçluk sunarak en iyi performanslarını ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Fitbit Ionic'in beş güne varan pil ömrü, sektöründe öncü GPS'i, ileri sağlık ve fitness özelikleri adidas uzmanları tarafından geliştirilmiş hareket bazlı eğitim metodolojisiyle birleşerek kullanıcılara performans hedeflerine ulaşmakta sınıfının en iyisi olan araçları sunuyor."diyor.
Temassız ödemeden müziğe 400'den fazla uygulama bileğinizde!
Fitbit Ionic: adidas edition aynı zamanda Fitbit Ionic'in tüm ileri özelliklerine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Fitbi'tin yeni akıllı saatinde beş güne varan uzun pil ömrü, sektörün lideri olan GPS, geliştirilmiş PurePulse® sürekli kalp atışı izleme, Run Detect, Auto-Pause ve Auto-Lap gibi ileri koşu özelliklerinin yanı sıra kardiyo fitness seviyesi (tahminen azami VO2) ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Fitbit Ionic: adidas edition ile Pandora istasyonları ve Deezer çalma listeleriyle kişisel müzik dinleme, Fitbit Pay™ ile temassız ödeme, otomatik aktivite ve uyku takibi, Fitbit App Gallery'deki 400'den fazla uygulama ve kişiselleştirilmiş saat kordonlarına erişim sağlanabiliyor.
Minnesota Timberwolves'un Kısa Forveti ve Fitbit Elçisi Andrew Wiggins, "Basketbol sahada gördüğünüzden çok daha fazlasıdır" diyor. "Zorlu çalışmanın büyük bölümü antrenmanlardadır: Saatlerce süren antrenman ve alıştırmalar spor salonunda geçirilen zamanlar, doğru beslenme ve bol uyku. Fitbit Ionic'ten zaten yararlanıyorum ama yeni Fitbit Ionic: adidas edition ile antrenman yaparak dayanıklılık ve performansımı daha da artırabileceğim için heyecanlıyım."
Fitbit Ionic: adidas edition 19 Mart'tan itibaren perakende satış mağazalarında!
Fitbit Ionic: adidas edition, ilk olarak 28 Şubat'tan itibaren Fitbit.com ve bazı perakende satış sitelerinde 349.95 Euro fiyatla ön satışa çıkacak. Fitbit'in teknoloji harikası ürünü 19 Mart 2018'den itibaren dünya genelindeki mağazalarda yerini alacak. Fitbit Ionic: adidas edition, özel iki tonlu, Mürekkep Mavisi ve Buz Grisi renkli, yüzmeye uygun ve spor aktiviteleri için hava alabilen spor bantlarıyla geliyor. Klasik bant ve Horween deri şerit gibi mevcut Ionic aksesuarları, Fitbit Ionic: adidas edition'la da kullanılabiliyor.
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