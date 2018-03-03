Fitbit Ionic adidas Edition Tanıtıldı!

Sporculara akıllı antrenman arkadaşı geldi. Fitbit, "Fitbit Ionic: adidas edition" akıllı saatinin duyurusunu yaptı.

Fitbit Ionic adidas Edition tanıtıldı!

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