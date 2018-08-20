Fitbit'in Yeni Fitness Sayacı Charge 3 Tanıtıldı!
Fitbit'in yeni fitness cihazı, 150 dolarlık fiyatı ve önemli birkaç yeniliğiyle ön siparişe sunuldu!
Birkaç ay önce Ionic ve Versa ile akıllı saat piyasasına ses getiren Fitbit, şimdi de en popüler fitness izleme serisini Fitbit Charge 3 ile tazeledi.
Charge 2'nin üzerinde geliştirmeler yapan Fitbit Charge 3, görünüm olarak çok farklı değil ancak taşıması biraz daha rahat. Kasasında havacılıkta kullanılan alüminyuma yer veren cihazın ekranı, Gorilla Glass 3 ile kaplı. Charge 3'ün gri OLED ekranı, önceki sürümden yüzde 40 daha parlak ve keskin. Ionic ve Versa'nın denetim panelini kullanan Charge 3, ekranda adımlarınızı, yaktığınız kaloriyi, en son egzersizlerinizi, kalp ritminizi çabucak görmenizi sağlıyor. Kadınlara yönelik sağlık araçları ise şu anki adet döngüsünü görüntüleme özelliğine sahip.
Charge 3'ün Fitness dışındaki özellikleri arasında telefondaki tüm uyarıları gösterebilme, Uber, Facebook gibi uygulamalara sunulan destek, temassız NFC ödemeleri (sadece Special Edition'da) var. Charge 3, Fitbit'in ilk SpO2 sensörlü cihazı ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor.
Charge 3, yedi günlük bir pil ömrü, 15 hedefe yönelik egzersiz rutinleri, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, sizi suda daha iyi takip edebilen yeni yüzme modu ve fazlasını sunuyor. Yakında sunulacak Sleep Score platformu ise uykunuzla ilgili daha detaylı veriler sunacak. Bugün ön siparişe sunulan Charge 3'ün fiyatı 149.95 dolardan başlıyor. Dağıtımın Ekim'de başlaması planlanıyor
Zeynel A. Öztürk
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