Fitbit'in Yeni Fitness Sayacı Charge 3 Tanıtıldı!

Fitbit'in yeni fitness cihazı, 150 dolarlık fiyatı ve önemli birkaç yeniliğiyle ön siparişe sunuldu!

Fitbit'in Yeni Fitness Sayacı Charge 3 Tanıtıldı!

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