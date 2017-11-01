Floppotron, Cadılar Bayramı İçin Geri Döndü!
Tam 64 disket sürücüsü ve diğer donanım parçalarından oluşan Floppotron, Cadılar Bayramı için geri döndü.
Pawel Zadrozniak tarafından geliştirilen Floppotron, tam 64 disket sürücüsü, 8 HDD ve birkaç yazıcı ile tarayıcıdan oluşan bir PC bileşenleri senfoni orkestrası. Evet, bu cihazları bir araya getiren Zadrozniak, onları programlayarak bir orkestraya dönüştürmüş ve bazı kült filmlerin tema müziklerini çalmayı başarmıştı. Daha önce Star Wars, Game of Thrones ve Zelda gibi filmlerin müziklerini hayata geçiren Floppotron, ayrıca Darude - Sandstorm ve Nirvana - Smells Like Nerd Spirit gibi şarkıları da çalmayı başarmıştı. Floppotron, bu kez de Cadılar Bayramı için özel bir konseptle karşımızda.
Cadılar Bayramı için ünlü Hayalet Avcıları tema müziğini seçen Zadrozniak, ona uygun bir konsept de belirlemiş. Yazıcı ve tarayıcıların arkasından dumanlar yükselten Zadrozniak, Floppotron'un çıkarttığı ürkütücü tınılarla güzel bir işe imza atmış.
Floppotron'un bu çalışmasını, hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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