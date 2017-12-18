Football Manager 2018 İncelemesi
Uzun yıllardır sporseverlere menajerlik heyecanı yaşatan Football Manager 2018, ne kadar iyi? İnceledik!
Geçtiğimiz yılların aksine, Sports Interactive bu yıl Football Manager'in çıkışına kadar oldukça sessiz kalmayı tercih etti. Bunun sebebi birçoğumuz tarafından seriye renk katacak değişikliklerin son ana saklanmak istenmesi olarak yorumlansa da, kimse alternatifsiz bir oyunun çok büyük değişikliklerle geleceğini beklemiyordu.
Öyle de oldu, Football Manager 2018'de yerini alan "Gerçekçi Gözlemcilik", "Sağlık Merkezi" ve "Takım Dinamikleri" sistemleri oyuna renk katmasına rağmen, serinin 13 yıllık tarihindeki mesela bir 3D maç motoru gibi büyük değişikliklerinden biri olmadı. Ancak, buna rağmen Football Manager 2018 serinin son yıllardaki en iyi oyunlardan biri olmayı başardı. Gelin bu başarının nasılına birlikte bakalım.
Yeni bir takımda kariyerimize başlar başlamaz, varsa baş gözlemci yoksa gözlemcilerden biri tarafından kısa bir şekilde bilgilendiriliyoruz. Bu bilgilendirme kaç kişilik bir gözlemci kadromuz olduğu, gözlemcilik bütçemizin ne kadar olduğu, gözlemcilik merkezindeki önerilerin neler olduğu ve sahip olunan paketleri içeriyor. Serinin diğer oyunlarının aksine artık oyunda gözlemcilik bütçesi yer alıyor ve bu bütçe doğrultusunda iki tane paket seçebiliyoruz. "As Oyuncu Paketi" ve "Genç Oyuncu Paketi" olarak adlandırılan bu paketler gözlemcilerimizin hangi bölgelerden oyuncuları inceleyeceğini belirliyor. Bu incelemelere göre de gözlemcilik merkezi zamanla bizlere detaylı olarak incelenebilecek oyuncularını öneriyor. Gözlemcilerimiz incelemeleri sonucunda artık yıldızlar yerine yüz üzerinden bir puanla oyuncuların takımıza uyup uymayacaklarını söylüyor. Seriye geçen oyunda eklenen "İstatistikçi" rolü de bu oyunda devreye girerek oyuncuları gözlemciler gibi izleyip bizlere istatistiki bilgiler sunuyor.
Serinin önceki oyunlarının çıkışında adeta bir soruna dönüşen sakatlıklar bu oyuna kadar tam bir muammaydı. Bu oyunla birlikte eklenen Sağlık Merkezi, fizyoterapistlerimizi, doktorlarımızı ve rolü yine istatistikçi gibi bu oyunla devreye giren "Spor Bilimcileri"mizi içeriyor. Sağlık Merkezini kendimiz ziyaret ederek oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki bilgi edinebileceğimiz gibi, sıkışık fikstürümüzde Spor Bilim - Teknoloji Bölümü Sorumlusu da bizleri bilgilendiriyor. Artık oyuncularımızın çalışma yükünün ve sakatlığa yatkınlığının sakatlık riskini nasıl etkilediğini gözlemleyebiliyoruz. Bu sayede oyuncularımızın çalışma yükünü ayarlayarak ve bireysel olarak dinlenmesini sağlayarak istenmeyen sakatlıkların bir nebze önüne geçebiliyoruz.
İki sezonluk kariyerimde aynı anda üçten fazla sakatlık görmemiş bir menajer olarak, bu sistemin oldukça başarılı çalıştığını söyleyebilirim. Oyundaki son büyük yenilikse, önceki oyunlardaki anlaşılmayan futbolcu tepkilerini bir miktar daha anlaşılır kılmayı hedefliyor. Takım Dinamikleri bölümünde oyuncuların saha içindeki uyumunu, tesislerdeki atmosferi ve yönetim tarzımıza desteklerini görebiliyoruz. Dahası artık oyuncular arası bir hiyerarşi ve gruplaşma bulunuyor. Artık yüksek nüfuzlu ve büyük bir arkadaş grubunun parçası olan oyuncu neden ilk 11'de oynamadığını sorduğunda cevap verirken iki kere düşünmemiz gerekiyor. Vereceğimiz cevaptan mutlu olmadığı takdirde Chelsea'de Jose Mourinho'nun başına gelenler bizim de başımıza gelebilir.
Bu üç sistemin dışında oyunda bulunan yüzlerce küçük değişiklik, oyunu sadece kadro güncellemesi olarak görmemizin önüne geçiyor ve bütün menajerleri kulüplerinin başına geçmeye davet ediyoruz.
KARAR
ARTILAR: Yeni gözlemcilik sistemi, sağlık merkezi, takım dinamikleri, 3D maç motoru iyileştirmeleri
EKSİLER: 3D maç motorundaki kalecilerin tutarsızlığı, basın toplantıların ve oyuncularla olan konuşmaların yetersizliği
NOT: 87
Ahmet Rıdvan Potur
KÜNYE
Yapım: Sports Interactive
Dağıtım: SEGA
Tür: Spor
Platform: PC, Mac
Web: footballmanager.com
Türkiye Dağıtımcısı: Aral
Dijital Dağıtımcı: Playstore
Ercan Uğurlu
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