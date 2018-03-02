Ford, Waze'in Akıbetini MWC 2018'de Duyurdu
Ford, Mobil Dünya Kongresi'nde navigasyon ve trafik uygulaması Waze'in Nisan 2018'den itibaren Ford sahiplerine sunacağını duyurdu.
Ford, Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC - Mobile World Congress), popüler navigasyon ve trafik uygulaması Waze'in Nisan 2018'den itibaren dünya çapındaki Ford sahiplerinin kullanımına sunulacağını duyurdu. 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcı ile dünyanın topluluk tabanlı en büyük navigasyon uygulaması olan Waze, sürücülerin birlikte akıllı bir şekilde trafik sıkışıklığının üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.
İlk olarak bu yılın Ocak ayında, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'te duyurusu yapılan işbirliğinin detayları, Mobil Dünya Kongresi'nde ziyaretçilere tanıtıldı. Waze entegrasyonu ile Apple iPhone sahipleri, navigasyon uygulamasını Ford otomobillerindeki ekrana yansıtabilecek.
Ford halihazırda Applink platformu üzerinden mobil navigasyon uygulaması olan Sygic'i sunarken bununla birlikte SYNC 3 Navigasyon Sistemini FordPass Canlı Trafik ile birlikte sunuyor.
Ford SYNC AppLink, sürücülerin gelişmiş ses ve direksiyon kontrolleri ile desteklenen akıllı telefon uygulamalarını araçlarının entegre dokunmatik ekranı üzerinden kullanabilmesine imkân veriyor. AppLink, bir dizi otomobil üreticisi tarafından desteklenen bir açık kaynak yazılım çözümü olan SmartDeviceLink (SDL) ile çalışıyor. SDL, uygulamalar ile araçlar arasında ortak bir ara yüz sağlıyor.
Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'ne katılan Ford'un Bağlantılı Araçlar ve Hizmetler'den Sorumlu İcra Kurulu Direktörü Don Butler, yeni işbirliği hakkında "İnsanların, varış noktalarına güvenli ve daha etkin şekilde erişmelerine yardımcı olmak üzere, bir dizi navigasyon uygulaması kullandığını biliyoruz. Ortaklarımızla bu güvenli sürüşü sağlamak üzere çalışıyoruz. SYNC 3 AppLink platformu ile sürücüler, bir yandan en sevdikleri uygulamalara güvenli ve kusursuz şekilde erişebilirken diğer yandan da gözlerini yolda, ellerini de direksiyonda tutabiliyorlar," dedi.
Waze Araçiçi Uygulamalar Ürün Lideri Jens Baron ise işbirliği ile ilgili "Waze, yollardaki 100 milyon dostunuzdan size özel bir uyarı sistemi sunuyor. Sistem artık bu işbirliği ile yolculuk sırasında güvenle araç ekranlarında bize ulaşacak Ford kullanıcılarını da kapsıyor. Waze, yol haritasının üzerindeki kırmızı çizgilerden çok daha fazlasını temsil ediyor; dünyanın dört bir yanında akıllı bir şekilde trafik sıkışıklığının birlikte üstesinden gelen, hareket halindeki devasa bir sürücü topluluğunu yansıtıyor" diye konuştu.
Ford Mobil Dünya Kongresi'ne kapsamında ayrıca, geçen yıl Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen "Make it Driveable" Paris AppLink Yarışması'nın kazananlarından olan Acast'in de sürücülerin hizmetine sunulacağını duyurdu. Kişiye özel podcast hizmeti sunan Acast, yolculuk süresini analiz ederek bu süre içerisinde en uygun çevrimdışı yüklemeleri öneriyor.
Ford'un fuarda yakında AppLink'e geleceğini duyurduğu diğer uygulamalar ise şunlar:
BPme – Sistem, sürücülerin araçlarından çıkmadan BP benzin istasyonlarını bularak yakıt ücretini ödemesini sağlıyor.
Radioplayer – Mart ayı itibarıyla kullanıma sunulacak bu uygulama sayesinde yolcular en sevdikleri radyo programlarını, podcastları keşfedebilecekler.
Cisco WebEx – Bu uygulama sesli komutlar ile güvenli bir şekilde toplantılara katılmayı mümkün kılıyor.
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