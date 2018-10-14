Forza Horizon 4'ten Büyük Başarı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Korsanlar