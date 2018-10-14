Forza Horizon 4'ten Büyük Başarı
Forza Horizon 4, daha ilk haftasına kayda değer bir başarıya imza atmayı bildi!
Microsoft'un en yeni Xbox özel oyunu olan Forza Horizon 4, büyük bir başarıyla hayatına başladı ve şimdiden 2 milyon aktif oyuncuya ulaştı. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, Microsoft'un daha önceki özel girişimi olan Decay 2, iki milyon sınırına ulaşmadan önce iki hafta beklemek zorunda kalmıştı.
Ancak büyük bir oyuncu sayısına sahip olmak, Playground Games'in Forza Horizon 4'ünün başardığı tek şey değil. Microsoft, Metacritic'e göre oyunun "bu jenerasyonun en yüksek puanlı Xbox özel oyunu" olduğunu belirtiyor. Neowin'in oyuna ilişkin kendi yorumu da olumlu tepkiyi paylaştı ve "9.5 / 10 Amazing" puanını aldı.
Microsoft ayrıca, Forza markasının, şirketinin "bu konsol neslinin en çok satan yarış serüveni" olduğunu ve ufukta herhangi bir rakibi olmadığını düşünüyor. Şirketin paylaştığı bazı ilginç istatistikler ise şöyle:
- 9 Ekim'den itibaren Mixer, Twitch, YouTube ve Facebook'ta 4,6 milyon saatten fazla Forza Horizon 4 oyunu izlendi.
- Oyuncular 822.7 milyon milden (1324 milyon kilometre) fazla yol yaptı.
- Topluluk, 4.1 milyondan fazla mülk satın alan ve 74.4 milyondan fazla arabaya sahip olan Horizon Life'a oldukça güzel bir şekilde yerleşti.
- 377,7 milyondan fazla yol keşfedildi – kilometrelerce arama yapıldı.
Geleceğe bakacak olursak, Forza Horizon 4'ün 25 Ekim'de merakla beklenen Route Creator özelliğine kavuşması planlanıyor. Ayrıca oyun içi sezon sonbahardan kışa dönmek üzere ve İngiliz kırsalı çeşitli karlı yollar ile değişecek.
Forza Horizon 4, Xbox One konsol ailesi ve Windows 10 PC'ler için Microsoft Store üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri temel oyuna tam erişime sahip.
Levent Öztürk
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