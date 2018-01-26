Fotoğrafçılıkta 11 devrimsel gelişme!
Dünden bugüne fotoğrafçılıkta neler değişti? İşte fotoğrafçılığı kökten değiştiren 11 yenilik...
Fotoğraf bir sanat, bir araç ya da bazıları için bir hayat... Fotoğrafçılık sadece bir tuşa basmaktan çok daha fazlası, çünkü bu makineler dünyayı tam olarak insan gözünün gördüğü gibi görmüyor. İnsan gözü ve arkasındaki insan zihninde gerçekten o karenin uyandırdıklarını vermek, usta bir fotoğrafçının sanatıdır.
Bu sanatın araçları da yıllar boyunca teknoloji ile büyük bir değişime uğradı. Karanlık odaların yerini bilgisayar ekranları ve Photoshop benzeri yazılımlar alırken hangi aşamalardan geçtik? Gelin birlikte keyifli bir yolculuğa çıkalım...
1. Gümüş filmler
Dijital çağın nimetleri içerisinde fotoğraf çekmenin zorluklarını unutmak çok kolaydır. İlk kalıcı fotoğrafı elde etmek için Joseph Nicéphore Niépce 8 saat emek harcamıştı.
Gümüşün ışık hassasiyeti ve bromin, klorin ve iodin gibi halojenlerin kimyasal özellikleri sayesinde üretilen fotoğraf filmleri ve bunların işlendiği karanlık odalar fotoğrafçılığın temeli oldular.
2. Flaş
Fotoğrafçılığın önemli parçalarından birisi de ışıktır. İyi bir ışık yoksa iyi bir fotoğraf çekmek çok zordur.
Özellikle karanlık ya da kapalı mekanlarda güçlü aydınlatma sorununu flaş çözmüştür.
İlk başlarda güçlü aydınlatmalar kullanıldıysa da magnezyum kullanımı gibi denemeler oldu. Ancak duman ve kül üreten magnezyum çok da pratik değildi.
Modern flaşın atası olan ampullü modeller ancak 1927 yılında ortaya çıktı.
3. SLR kameralar
SLR kameraların 1884'te icat edildiğini söylesek? Evet dijitalden çok önceleri ortaya çıkan bir sistem bu.
Single Lens Reflex yani tek lens hareketi ile çalışan bu kameralar, vizörden bakıldığında fotoğrafın gerçekten neye benzeyeceğini gösteriyordu.
Bu sistem vizör ile lens arasında aynalar yerleştirerek, lensten geçen görüntüyü sunuyor. 1930'ların ilk 35mm modelleriyle popüler oldular.
4. Otomatik odaklama
1970'lerin sonunda Leitz tarafından geliştirilen otomatik odaklama özelliği fotoğrafçılığın seyrini değiştirecekti.
SLR sayesinde mümkün olan bu teknoloji, kamera lensinin içerisindeki algılayıcıları kullanarak bir manzarayı analiz ediyor ve hangi bölgelerin keskin, yani odakta olması gerektiğini belirliyordu.
Bu teknoloji fotoğrafçının işini kolaylaştırıyordu. İlerleyen yıllarda karmaşık algoritmalar ile aynı kare içerisinde birden çok objeye odaklanma imkanı geldi. Yüz ve gülümseme tanıma gibi teknolojiler de bu teknoloji sayesinde geliştirildi.
5. Polaroid
Fotoğrafçılık anı yakalamak denir ya işte Polariod de kullanıcılara bunu sunarak büyük bir başarı yakalamıştı.
Kendi özel filmlerinin içerisinde hızla sallandığında fotoğrafı tab eden yani görünür hale getiren kimyasallar vardı. Banyo ve baskı masrafı yoktu ama bu özel filmler normal filmlere göre daha pahalıydı.
1947 yılından, dijital fotoğraf çağına kadar başarıyla devam eden bu markanın önemi günümüzde sona erdi ama yine de meraklıları var...
6. Dijital kamera
Dijital fotoğraf makineleri oyunun kurallarını kökten değiştiriyorlar. Teknik gelişmeleri alarak kullanıcı dostu bir ürün haline getiriyorlar.
Dijital fotoğraf makinelerinin getirisi optik açıdan değil, pratik açıdandı. Film almak, daha sonra çekilen filmleri banyo ettirmeye götürmek ya da banyo etmek için özel bir oda kurmak zorunda kalmadan, direkt baskı alabilme imkanı sağlıyorlardı.
Günümüzde filmin yerini alan hafıza kartları da oldukça büyük bir depolama alanı sunuyor. LCD ekranlar çekilen fotoları anında görüntüleme imkanı sunuyor.
7. Adobe Photoshop
Fotoğraflar üzerinde yapılan oynamalara günümüzde "fotoşop" denmesine sebep olacak kadar işlere damgasını vurmuş bir program: Photoshop.
1860 yılında bile fotoğraflar üzerinde değişiklik yapmak mümkündü. Propaganda fotoğrafları, politik oyunlar ve tarihin değiştirilmesi için kanıtların değiştirilmesi söz konusuydu.
Günümüzde bu iş her evde, her kullanıcı tarafından yapılabiliyor. Apple Macintosh 2 için geliştirilen bu uygulama, günümüzde oldukça standart hale geldi. Dijital fotoğrafların kalitesini arttırdığı gibi, gerçek dışı manzaralar yaratmaya da imkan veriyor.
8. İmaj sensörü
Filmli fotoğraf çekmeyi hala sevenler olsa da günümüzde cep telefonlarından, profesyonel fotoğraf makinelerine kadar pek çok farklı dijital seçenek mevcut.
Herkes, her yerde filme ihtiyaç duymadan dijital fotoğraf çekebiliyorsa, bunun sorumlusu imaj sensörleridir.
1951'e kadar dayanan bu teknoloji CCD algılayıcılardan CMOS algılayıcılara geçmiştir. Üretimleri kolay ve ucuzdur.
9. Lityum iyon bataryalar
Otomatik odaklama gibi özellikler biraz güç tüketiyor. Dahası o geniş LCD ekranları da unutmayalım.
Dijital fotoğraf makinelerinin geliştirilmesiyle daha güçlü bataryalara ihtiyaç duyuldu. Sony imdada 1991 yılında geliştirdiği lityum-iyon bataryalarla koştu.
10. Hafıza kartları
İlk dijital fotoğraf makinalarının en büyük sorunlarından birisi de çekilen fotoğrafları depolamaktı.
Floppy diskler, mikro sabit diskler denendikten sonra flash hafıza kartları savaşı kazandı. O zamanlar çok pahalı olan hafıza kartları artık çok ucuz, geniş kapasiteli ve çeşitli.
11. İnternet
İnternet herşeyi değiştirdi. Artık dijital fotoğraflarımızı, özel günlerimizi ve aile albümlerimizi internet üzerinden paylaşıyoruz.
Flickr gibi hizmetler üzerinden ya da Facebook gibi sosyal ağlar yardımı ile ister eş-dost-akraba arasında paylaşıyoruz; istersen bütün dünyanın gözleri önüne serebiliyoruz.
Enfes manzara fotoğrafları ya da komik anlar bütün internet kullanıcılarına hızla ulaşabiliyor. Gezegen çapında ünlü olmak ya da rezil olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
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