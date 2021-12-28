G502, HERO 25K Sensörüyle Hassasiyetin Zirvesinde

Oyun sektöründe profesyonellere yönelik ürettiği ekipmanlarla sektörün öncü markası Logitech G'nin oyuncuların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı yeni nesil HERO 25K sensörüne (High Efficiency Rated Optical) sahip G502, dünyanın en çok satan oyuncu mouse'u olarak da biliniyor. Şimdiye kadar geliştirilen en doğru oyun sınıfı sensör olarak bilinen HERO 25K ile donatılan G502, 400'den fazla IPS, 100 - 25.600 DPI, DPI aralığında sıfır yumuşatma, filtreleme veya hızlandırma sağlıyor. Logitech G'nin özel LIGHTSYNC RGB aydınlatma teknolojisi, programlanabilir 11 adet G tuşu, isteğe bağlı eklenebilen 5 farklı ağırlık opsiyonu ve örgülü kablosuyla daha iyi performans sergiliyor.
Logitech G HUB yazılımı aracılığıyla oyuncuların en sık kullandığı komut ve makroların özelleştirilmesini sağlayan ve üst düzey denetim sunan 11 adet programlanabilir G tuşu, çeşitli şekillerde yapılandırılabilen 5 adet 3,6 g ağırlığında ayarlanabilir ağırlık sistemi ve çift modlu kaydırma tekerleğine sahip olmasıyla fark yaratıyor. Logitech G'nin LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle yaklaşık 16,8 milyon farklı renkte kişiselleştirilebilen mouse, dâhili belleği sayesinde 5 ayrı kullanıcı profilini saklayarak ayarlar arasında hızla geçiş yapabilmeye imkân tanıyor.
Logitech G502 HERO, dokulu kauçuğa sahip yan tuş kulpları ve güncellenmiş örgülü kablosuyla uzun oyun seansları için mükemmel performans, hissiyat ve konfor sunuyor. Mouse'un Omron ile ortaklaşa geliştirilen mekanik anahtarı yüksek performans sağlarken ve 50 milyon tıklamaya dayanıklılık gösteriyor. Logitech G502 HERO'nun toplam ağırlığı ve mouse'un denge merkezi, ayarlanabilir ağırlıkların yerleştirilmesine bağlı olarak optimize edilebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın