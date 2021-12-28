G502, HERO 25K Sensörüyle Hassasiyetin Zirvesinde

Dünyanın en çok satan oyuncu mouse'u: G502 HERO şimdi 25K sensörüyle hassasiyetin zirvesinde.

G502, HERO 25K Sensörüyle Hassasiyetin Zirvesinde

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