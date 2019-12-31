Galaxy Fold 2, Sürpriz Yapabilir!

Koreli yayın Yonhap'in söylediğine göre Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2, Galaxy S11'den önce satışa çıkabilir. Söylentiler, Galaxy Fold 2 ve Galaxy S11'in aynı etkinlikte duyurulacağına işaret ediyordu ve Galaxy S10 ile Galaxy Fold'un beraber duyuruldukları düşünülürse bunun şaşırtıcı olduğu da söylenemez. Ancak görünene göre Samsung, Galaxy Fold 2'yi en azından ana vatanında resmileştikten neredeyse hemen sonra satışa sunacak.
Katlanabilir pazarında diğer üreticilerden kaynaklı artan rekabet, Samsung'un bu kararının arkasındaki sebep olarak gösteriliyor. Özellikle Motorola, birkaç hafta önce 2019 Moto Razr ile Koreli deve ciddi bir endişe kaynağı oldu. Ayrıca Motorola, yeni Razr'ın satışının yoğun talep sebebiyle ertelendiğini duyurdu ve Samsung, Fold 2'yi en yakın zamanda raflara taşıyarak bu durumdan faydalanmak isteyebilir.
Kısa süre önce yayınlanan görüntüler, Galaxy Fold 2'nin bir "midye formuna" sahip olacağını ortaya koymuştu ve Fold 2'nin gerçekten üst seviye bir cihaz olmayacağını da öneriyordu. Görüntülerdeki cihaz sadece iki arka kameraya sahipti ve söylentilerdeki 1.000 dolar civarı fiyat etiketi de bunun daha çok orta seviye bir cihaz olacağını önermekte.
Hemen her zaman olduğu gibi bu söylentiler, Samsung tarafından direkt bir duyuru yapılana kadar, sadece söylenti olarak kalacak. Fold 2'nin gerçekten Galaxy S11'den önce satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil ancak Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinin 12 Şubat tarihinde olduğu düşünülürse, çok fazla beklememizin gerekmeyeceği söylenebilir.
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