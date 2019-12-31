Galaxy Fold 2, Sürpriz Yapabilir!

Samsung, Galaxy S11 ile birlikte satışa sunulması beklenen Galaxy Fold 2 konusunda farklı şeyler düşünüyor olabilir!

  • Levent Öztürk
Galaxy Fold 2 sürpriz yapabilir

Koreli yayın Yonhap'in söylediğine göre Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2, Galaxy S11'den önce satışa çıkabilir. Söylentiler, Galaxy Fold 2 ve Galaxy S11'in aynı etkinlikte duyurulacağına işaret ediyordu ve Galaxy S10 ile Galaxy Fold'un beraber duyuruldukları düşünülürse bunun şaşırtıcı olduğu da söylenemez. Ancak görünene göre Samsung, Galaxy Fold 2'yi en azından ana vatanında resmileştikten neredeyse hemen sonra satışa sunacak.

Katlanabilir pazarında diğer üreticilerden kaynaklı artan rekabet, Samsung'un bu kararının arkasındaki sebep olarak gösteriliyor. Özellikle Motorola, birkaç hafta önce 2019 Moto Razr ile Koreli deve ciddi bir endişe kaynağı oldu. Ayrıca Motorola, yeni Razr'ın satışının yoğun talep sebebiyle ertelendiğini duyurdu ve Samsung, Fold 2'yi en yakın zamanda raflara taşıyarak bu durumdan faydalanmak isteyebilir.

Kısa süre önce yayınlanan görüntüler, Galaxy Fold 2'nin bir "midye formuna" sahip olacağını ortaya koymuştu ve Fold 2'nin gerçekten üst seviye bir cihaz olmayacağını da öneriyordu. Görüntülerdeki cihaz sadece iki arka kameraya sahipti ve söylentilerdeki 1.000 dolar civarı fiyat etiketi de bunun daha çok orta seviye bir cihaz olacağını önermekte.

Hemen her zaman olduğu gibi bu söylentiler, Samsung tarafından direkt bir duyuru yapılana kadar, sadece söylenti olarak kalacak. Fold 2'nin gerçekten Galaxy S11'den önce satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil ancak Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinin 12 Şubat tarihinde olduğu düşünülürse, çok fazla beklememizin gerekmeyeceği söylenebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Turkcell Superbox'ı Öğrenci Evinde Test Ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Vodafone'dan yeni SIM Kart Uygulaması!
Google Pixel 4a, Delikli Ekranıyla Sızdı
Galatasaray'ın Lige Katılım Hakkı Askıya Alındı!
PS5 DualShock'a Arka Düğmeler Gelebilir
Son 10 Yılın En Korkutucu 9 Oyunu!

 

 