Galaxy Fold Yeni Bölgelerde Satışa Çıkıyor

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, yeni bölgelerde satışa çıkıyor.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Fold Yeni Bölgelerde Satışa Çıkıyor

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan Galaxy Fold, oldukça sıkıtılı bir sürecin sonunda geçtiğimiz ay tüketicilerle buluşmuştu. Piyasaya tahminleri ön siparişlerle beraber şimdiye kadar 20 bin adet Galaxy Fold'un satıldığını söylese de, Güney Koreli şirkt henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

6 Eylül tarihinden itibaren Güney Kore'de satışına başlanan Galaxy Fold için satış bölgeleri yavaş yavaş genişletiliyor. Avrupa ve Amerika'ya doğru yayılacak olan Galaxy Fold, bu ayın sonlarına doğru Japonya, Polonya, Meksika ve İsviçre'de piyasaya sürülecek. Bu arada Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X de Çin'de 1 Kasım tarihinden itibaren satışta olacak.

Şu an halihazırda Hindistan'da da satışta bulunan Galaxy Fold, satışların başladığı ilk 30 dakikada 1600 adetlik stoğunu tamamen eritirken, telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Porno Kararında Geri Adım Attılar!
PUBG Sezon 5 Ayrıntıları Belli Oluyor
Sahte iOS Jailbreak Uygulaması, Tehlike Saçmış
Microsoft'tan Yeni Android İtirafı
Google'ın Garip Kamerası Clips, Artık Olmayacak

 

 