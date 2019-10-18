Galaxy Fold Yeni Bölgelerde Satışa Çıkıyor
Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, yeni bölgelerde satışa çıkıyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan Galaxy Fold, oldukça sıkıtılı bir sürecin sonunda geçtiğimiz ay tüketicilerle buluşmuştu. Piyasaya tahminleri ön siparişlerle beraber şimdiye kadar 20 bin adet Galaxy Fold'un satıldığını söylese de, Güney Koreli şirkt henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
6 Eylül tarihinden itibaren Güney Kore'de satışına başlanan Galaxy Fold için satış bölgeleri yavaş yavaş genişletiliyor. Avrupa ve Amerika'ya doğru yayılacak olan Galaxy Fold, bu ayın sonlarına doğru Japonya, Polonya, Meksika ve İsviçre'de piyasaya sürülecek. Bu arada Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X de Çin'de 1 Kasım tarihinden itibaren satışta olacak.
Şu an halihazırda Hindistan'da da satışta bulunan Galaxy Fold, satışların başladığı ilk 30 dakikada 1600 adetlik stoğunu tamamen eritirken, telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın