Galaxy Note 10 Anahtar Bir Yenilik Getirmeyecek
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy Note 10 hakkında yeni iddialar var ve çok da iyi şeyler söylemiyorlar!
- Doğan Kürşat Aktaş
Son birkaç yıldır Galaxy Note modellerinin Ağustos ayında tanıtıldığı göz önüne alındığında, Samsung Galaxy Note 10'un da aynı ayda tanıtılması kuvvetle muhtemel görünüyor. Fakat yine de Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin tanıtım tarihi hakkında kesin bir bilgi gündeme gelmedi. Ancak şimdi kesin tarih hakkında bir fikrimiz var.
ETNews'in raporu için referans aldığı kaynak karışık bir sicile sahip ve söz konusu kaynağın bilgileri nereden aldığı net olmadığı için bu iddiaya temkinli yaklaşmakta fayda var. Özellikle söz konusu kaynağın belirttiği tarih olan 10 Ağustos gününün Cumartesi'ye denk geldiği göz önüne alındığında, iddia kulağa daha da tuhaf geliyor.
Bununla birlikte, ETNews'in Güney Koreli bir internet sitesi olduğunu da dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle Samsung'un Note 10 serisini hangi ülkeden duyurduğuna bağlı olarak söz konusu duyuru, dünyadaki çoğu şehir için 9 Ağustos tarihinde düzenlenmiş olurken saat farkı nedeniyle Güney Kore için 10 Ağustos tarihine denk gelebilir. Galaxy Note 9'un geçen yıl 9 Ağustos'ta tanıtılmış olması da bu iddiayı güçlendiren bir başka detay.
Bunun yanı sıra Note 10 ile ilgili ortaya çıkan bir başka detay ise makul bir sicile sahip olan Max Weinbach'tan geliyor. Weinbach'a göre Galaxy Note 10 Pro modeli yalnızca 25W şarj desteği ile gelecek. Bu, günümüzde kullanılan şarj cihazlarının standartlarına kıyasla oldukça hızlı olsa da önceki söylentilerde belirtilen hızlara göre daha yavaş ve önceki söylentiler, Samsung'un üst seviye amiralinin 45W gibi oldukça yüksek standartları destekleyeceği yönündeydi.
Hangi iddianın doğru olduğundan emin değiliz ancak Samsung'un bazı rakiplerinin 25W'dan daha yüksek şarj standartlarını halihazırda sunuyor olması, Samsung'un rakiplerinden geri kalacak olması sebebiyle hayal kırıklığı yaratacaktır.
Son olarak, hem Samsung Galaxy Note 10 hem de Galaxy Note 10 Pro için telefon gövdelerine ait bilgisayar çizimleri de sızdırıldı. SlashLeaks'ta paylaşılan görsellerde önceki sızıntıları destekleyen bir tablo görülüyor. Cihazın ön tarafında tek mercekli delikli kamera yer alırken, Galaxy S10'da olduğu gibi neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekran görülüyor. Dikey olarak hizalanmış arka kameralar, Note 10 modelinde üç ve Note 10 Pro modelinde dört mercek olmak üzere cihazın arka yüzünde kendisine yer buluyor.
Söz konusu sızıntılar güvenilir kaynaklara dayanmadığından dolayı onlara temkinli yaklaşmakta fayda var ancak şu anda başka hiçbir kaynak bu tasarımları yalanlayan bir bulgu ile gündeme gelmiş değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın