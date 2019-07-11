Galaxy Note 10+ Basın Görselleri Sızdı!
Galaxy Note 10+ ve 10, sızan basın görselleriyle, tanıtım öncesinde çok net olarak göründü!
Galaxy Note 10'un basın görselleri sızan 6,3 inçlik modelinin ardından şimdi de 6,75 inçlik Galaxy Note 10'un basın görüntüleri sızdı.
Önceki bir sızıntıdaki açılış ekranında, telefonun adının Galaxy Note 10+ olacağı görünmüştü. Galaxy Note 10+ tek ön kamerayla gelirken arka yüzde dikey olarak sıralanmış bir kamera bölümü bulunuyor. Üçlü kameranın içerisinde bir ToF sensörünün bulunması dikkat çekiyor. Note 10 gibi Note 10+'ın da arkasında bir kalp ritmi sensörü yok.
İki modelde de Bixby akıllı asistan düğmesinin kaldırıldığını görüyoruz. Çoğu kullanıcı için yanlışlıkla basmalara neden olduğundan, bu iyi bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Renk seçeneklerinin sızan görüntülerdekinden fazla olacağı ise neredeyse kesin.
Samsung'un tasarımda bazı geliştirmeler yaptığını açıkça görüyoruz. Bunun yanında gri renk şu sıralar yükselişte ve kullanıcıların ilgisini çekebilir.
Yeni Galaxy Note serisi, 7 Ağustos'ta New York'ta tanıtılacak.
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