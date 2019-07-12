Galaxy Note 10 Bu Kulaklıklarla Gelebilir
3.5mm kulaklık girişini kaldıracağı neredeyse kesinleşen Galaxy Note 10, bu durumu bakın nasıl telafi edecek...
Galaxy Note 10'un kulaklık girişinin olmadığına artık neredeyse kesin gözle bakılıyor. Note 10 serisinin USB Type C portu, kulaklık girişi olarak kullanılacak ve yeni bir iddiaya göre Samsung, gürültü iptali özelliğine sahip bir kulaklık üzerinde çalışıyor.
Dedikodunun kaynağı olan Roland Quandt, kulaklıkların Galaxy Note 10'un kutusuna dahil olup olmayacağını söylemiyor. Ancak kutudan bu tür bir kulaklığın çıkması, 3.5mm kulaklık girişinin gidişini biraz olsun unutturabilir. Firmanın kablosuz Galaxy Buds kulaklıkları, hem "AKG-ayarlı" hem de gürültü iptali özelliği sunuyor, ancak 100 doların üzerinde bir fiyatla geliyor. Amiral gemilerine ise AKG kulaklıklar zaten dahil ediliyor. Buna gürültü iptali özelliğinin eklenmesi elbette hoş olacaktır.
Galaxy Note 10'un 3.5mm kulaklık girişinin gidişini nasıl telafi edeceğini (veya etmeyeceğini) 7 Ağustos'a kadar bekleyip göreceğiz.
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