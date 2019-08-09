Galaxy Note 10 - Galaxy Note 9 Karşılaştırması
Samsung'un yeni amirali Galaxy Note 10 ile selef model Galaxy Note 9'u tüm detaylarıyla karşı karşıya getirdik. İşte Note 10 ve Note 9 karşılaştırması
- Ercan Uğurlu
Samsung, sonunda Galaxy Note 10 modellerini tanıttı ve ön siparişe açtı. Sahip olduğu fiyatıyla el yakan ve Galaxy S10'dan sonra büyük yenilikler getirmeyen Galaxy Note 10 modelinin satışları Samsung'u memnun edecek mi, şimdilik merak konusu. Zira 256 GB'lık modeliyle 9899 TL fiyatla satışa çıkan Note 10, bu fiyatla iPhone XS ile aynı fiyattan satışa giriyor. Peki, Note 10, Note 9'dan ne gibi farklar yaratıyor? Şimdi tek tek yakından bakalım.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 9 Ekran Karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 10 ve Samsung Galaxy Note 9, her ikisi de büyük ekrana sahip akıllı telefonlar. Ancak Note 10, Note 9'dan boyut olarak 0.1 inç daha küçük bir ekrana sahipken, ekran – gövde oranıyla daha büyük bir alan sunuyor. Şöyle ki, Galaxy Note 10, 6.3 inç boyutunda, Note 9 ise 6.4 inç boyutunda bir ekranın sahibi. Buna karşın, Note 10'da incelen kenarlar ile yüzde 90'un üzerinde ekran – gövde oranı sağlanırken, bu değer Note 9'da yüzde 83.4 seviyesinde.
Ön ve arka yüzü yine cam malzemeyle kaplı olan Note 10'da, ekran çözünürlüğü de Note 9'a kıyasla "düzenlemeye" tabi tutulmuş. Note 10'un ekran çözünürlüğü 1080x2280 piksel iken, Note 9'da çözünürlük 1440x2960 pikseldi. Bu telefonun piksel yoğunluğunu da etkiliyor. Note 10'un ekran piksel yoğunluğu 401 ppi; Note 9'un ise 516 ppi.
Note 10, Galaxy S10'larda da olduğu gibi 19:9 ekran oranına sahip Dynamic AMOLED ekran taşıyor. Note 9 ise 18:5.9 oranlı Super AMOLED panel bulunduruyor.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 9 Tasarım Karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 10, 151 x 71.8 x 7.9 mm boyutlarında bir telefon. Ayrıca 168 gram ağırlığa sahip. Bu anlamda Note 9'dan nispeten daha kompakt olan Note 10, selef modele kıyasla tek el kullanımına daha yatkın. Note 9'a baktığımızda ise, telefonun 161 x 76.4 x 8.8 mm boyutlarında ve 201 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz.
Her iki telefon da IP68 sertifikasına sahip. Galaxy Note 10, Ay Tozu Grisi, Duman Siyahı ve Fildişi Beyazı rengi ile bulunurken, Note 9 ise mavi, mor ve siyah renklerle halihazırda satışta.
Galaxy Note 10'da parmak izi okuyucu, ekranın altına entegre edilmiş durumda. Buna karşın Note 9'da parmak izi sensörü telefonun arka kısmında yer alıyordu hatırlarsanız. Bu anlamda Note 10'da bir aşama kaydedilmiş diyebiliriz.
Ancak Note 10'da, microSD kart desteğinin olmaması ve 3.5 mm kulaklık girişinin çıkartılmış olması oldukça üzücü. Evet, Note 10'da depolama alanını microSD kart yoluyla genişletemiyor ve standart kulaklıklarınızla müzik dinleyemiyorsunuz.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 9 Kamera Karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 10 ile özellikle Galaxy S10 modelleri arasında kamera konusunda fark yok. Aynı 3'lü kamera dizilimini kullanan Note 10, Note 9'a göre ise elbette bu konuda "birtakım" farklılıklar içeriyor.
Galaxy Note 10'da, f/1.5 ve f/2.4 diyaframlar arasında geçiş yapabilen ve optik görüntü dengeleyiciye (OIS) sahip 12 MP geniş açılı ana kamera yer alıyor. Ayrıca OIS'li 12 MP ve f/2.1 diyaframlı telefoto ile OIS bulundurmayan 16 MP ve f/2.2 ultra geniş lense yer veriyor.
Galaxy Note 9'da ise, yine f/1.5 ve f/2.4 diyaframlar arasında geçiş yapabilen ve optik görüntü dengeleyiciye (OIS) sahip 12 MP geniş açılı ana kamera yer alıyor. İkinci kamera ise yine OIS'li 12 MP ve f/2.4 diyaframlı telefoto lensten oluşuyor. Evet, iki telefon arasındaki kabaca tek fark, 16 MP değerindeki ultra geniş lens oluyor.
Ön kameraya geldiğimizde ise, Note 10'da 10 MP ölçüsünde ve f/2.2 diyaframlı 26 mm geniş açılı bir lenst yer alıyor. Note 9'da ise 8 MP ölçüsünde, f/1.7 diyaframlı 25 mm geniş açılı bir kamera mevcut.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 9 Pil Ömrü Karşılaştırması
Galaxy Note 10'un pil ömrü hakkında kesin konuşabilmek için telefonu uzun bir süre test etmemiz gerekiyor. O nedenle bu konuda şimdilik bir yargımız yok. Fakat batarya kapasitesinin Note 9'a göre oldukça daraldığını söyleyebilir ve bu açıdan bakarsak, pil ömrü konusunda Note 9'un gerisinde kalacağını öngörebiliriz.
Galaxy Note 10'da 3500 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Buna karşın Note 9'da bu alan 4000 mAh kapasitesindeydi.
Şarj konusunda ise Note 10 daha iyi bir model. Zira telefonda 25W hızlı şarj desteği mevcut. Note 9'daysa 15W'lık şarj desteği yer alıyordu. Bunlara göre Note 10'un daha küçük kapasiteyi daha hızlı şarj edeceğini söylemek doğru olacaktır.
Öte yandan Note 10+, 45W hızlı şarj desteği sahibi. Ancak kutu içeriğinde ne yazık ki 25W'lık şarj adaptörü bulunuyor. 45W gücünde şarj etmek için ayrı bir adaptör satın almanız gerek. Huawei P30 Pro'nunsa 40W şarj desteği gösterdiğini ve bu adaptörün kutu içeriğinde halihazırda bulunduğunu da söylemek lazım tabii...
Öte yandan Note 10'da kablosuz şarj desteğinin ve PowerShare özelliğinin yer aldığını da belirtelim.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 9 Teknik Özellik Karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 9, geçtiğimiz yılın en iyi işlemcisine sahip akıllı telefonlarından biriydi. Galaxy Note 10 da kuşkusuz bu yılın en iyi performans üreten işlemcilerinden birine sahip. Yeni Exynos 9825 işlemciden güç sağlayan Note 10, 7nm fabrikasyon sürecine sahip bu işlemcisiyle 2 adet 2.73 GHz Mongoose M4, 2 adet 2.4 GHz Cortex-A75 ve 4 adet verimlilik odaklı 1.9 GHz frekanslı Cortex-A55 çekirdeğini içeriyor.
Galaxy Note 9'da da 4 adet 2.7 GHz Mongoose M3 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex-A55 yongaları kullanılıyordu.
Bu arada her iki telefonun da Snapdragon işlemcili seçeneği ABD ve Çin özelinde mevcut. Note 9, Snapdragon 845 işlemciye sahipken, Note 10'da güncel Snapdragon 855 işlemci yer alıyor.
Note 10'da kullanılan RAM miktarı, yine Note 9 ile aynı: 8 GB. Bu anlamda iki telefon arasında fark yok. Depolama alanı olarak ise, Note 9 daha fazla özgürlük tanıyor. Zira Note 9'da 128 GB ve 512 GB seçenekler mevcutken, Note 10'da yalnızca 256 GB'lık tek seçenek var. Üstelik Note 10'da microSD kart desteğinin olmaması da cabası! Eğer microSD kart özgürlüğü istiyorsanız, daha fazla para vererek Note 10+ satın almanız gerekecek.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 9 Fiyat Karşılaştırması
Evet, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9 arasındaki farklar bunlar diyebiliriz. Elbette en önemli konu, kuşkusuz fiyat. Açık ve net: Galay Note 10, pahalı bir telefon.
Galaxy Note 9 tanıtıldığında 128 GB'lık modeliyle 6499 TL, 512 GB'lık modeliyle ise 7499 TL olarak satışa çıkmıştı.
Galaxy Note 10 ise 256 GB'lık modeliyle 9899 TL fiyatla ön siparişe çıkmış durumda. Samsung Galaxy Note 10+ ise 11399 TL.
Şu an Galaxy Note 9 piyasada 5799 TL fiyatla bulunabiliyor. Ayrıca kıyaslamayı biraz daha açacak olursak, Huawei P30 Pro 7829 TL, Huawei P30 5000 TL, iPhone XS 9699 TL, iPhone XS Max 10899 TL, Huawei Mate 20 Pro 5237 TL, Samsung Galaxy S10 5578 TL ve Galaxy S10 Plus ise 6399 TL civarı fiyatlarla bulunabiliyor.
Bu anlamda Galaxy Note 10, selefine ve Galaxy S10'a kıyasla büyük yenilikler getirmemesi ve üzerine bir de fiyat olarak pahalı olmasıyla, satın alım aşamasında akıllarda büyük bir soru işaretleri yaratacaktır kanaatindeyiz.
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