Galaxy Note 10 İçin Özel Marvel Kılıfları Geliyor!
Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ için işte bu özel kılıfları satışa sunabilir!
- Levent Öztürk
Sızıntı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Evan Blass'ın söylediğine göre Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ için Marvel temalı kılıfları piyasaya sürecek. Koreli dev, son birkaç yıldır cihazları için Marvel temalı aksesuarlar sunuyordu ve hem Galaxy S10 hem de bazı Galaxy A serileri bu yılın başlarında kendi Marvel temalı kılıflarının sahibi oldular. Görünene göre Samsung, bu kılıfları yeni üst seviye Note cihazlarına da taşımayı planlıyor.
Bu kılıflar şu anda popüler olan Marvel karakterlerini temel alıyorlar: Kaptan Amerika (Captain America), Demir Adam (Iron Man), Örümcek Adam (Spider-Man) ve ağzı bozuk dördüncü duvar yıkıcı Deadpool. Ne yazık ki yıldırım tanrısının hayranları Thor temalı bir kılıf ile karşılaşmayacaklar çünkü bu kılıflar, Demir Adam hariç, Marvel Sinema Evreni (Cinematic Universe – MCU) filmleri ile ölümsüzleşen sürümleri değil çizgi roman sürümlerini temel alıyor. Ayrıca bir Avengers kılıfı da bulunmuyor ancak bunun sebebi, Samsung'un başka cihazlar için bir Avengers kılıfı satmayı planlıyor olması olabilir.
Her kılıf, eşleşen bir yazılım teması ayarlayacak olan bir NFC çipi de barındırıyor ve bu tema içerisinde özel bir ekran arkaplan görüntüsü de bulunuyor. Şu anda kılıfların fiyatları veya piyasaya ne zaman sürülecekleri belli değil. Ancak Galaxy S10 ve A serisi telefonlar için sunulan kılıflara bakılırsa fiyatlarının 30-35 Euro aralığında olacağı tahmin edilebilir.
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