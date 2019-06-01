Galaxy Note 10 İçin Şaşırtıcı Dedikodu!
İddiaya göre Samsung, Galaxy Note 10 ile birlikte, şimdiye dek hep "hayır" dediği bir kararı gerçeğe dönüştürebilir!
Samsung, 3.5mm'lik kulaklık girişini kaldırmamakta kararlı görünen telefon firmalarının başlarında geliyor. Ancak Android Police'ten gelen bir dedikoduya göre Galaxy Note 10, sevilen işlevi kaldıran ilk Samsung amiral gemisi olabilir.
Rapor sadece bununla kalmıyor ve Galaxy Note 10'un fiziksel düğmeleri de kaldıracağını, bunların yerine kapasitif veya basınca duyarlı düğmeler yerleştireceğini söylüyor. Bu tür düğmeleri HTC U12+'ta görmüştük ve fikrin pek iyi olmadığına bizzat şahit olmuştuk. Samsung'un HTC'nin hatalarını fark ettiğini umuyoruz.
"Eski" kulaklıklarınızı bir üst seviye telefonda kullanmak istiyorsanız, yakında geriye kalan tek seçeneğiniz LG olabilir. Telefonlarında 32-bit Hi-Fi Quad DAC bileşenine yer veren firmanın bundan vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Google ve Motorola'nın orta seviye telefonlarında da kulaklık girişi mevcut.
Galaxy Note serisi ağustosta tanıtılacağından iddianın doğru olup olmadığını çok beklemeden göreceğiz. İddia henüz sadece tek bir kaynaktan geldiğinden, kulaklık girişi için ümidinizi tamamen yitirmenizi önermiyoruz.
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