Galaxy Note 10 İçin Sevindirici Haber
Akıllı telefon aksesuarları üreticisi Olixar'ın Galaxy Note 10 kılıflarına göre, Note 10 için halen ümit var!
- Ercan Uğurlu
Evet, Galaxy Note 10'un çıkışına az bir süre kala telefon hakkında sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Şu sıralar Note 10 için en çok konuşulan konulardan biri, 3.5 mm kulaklık girişinin telefonda olup olmayacağı. Kullanıcılar tarafından önem duyulan bir özellik olan 3.5 mm kulaklık girişi için son sızıntılar Note 10'da yer alacağını gösteriyordu. Şimdi bunlara nispeten bir doğrulama da Olixar'dan geldi diyebiliriz.
Akıllı telefon aksesuarları üreticisi Olixar'ın yayınladığı resmi Galaxy Note 10 kııflarına göre, hazırlanan kılıflar, daha önce pek çok farklı şekilde sızan kılıflarla aynı ölçüde tasarlanmış. Arka yüzde kamera ve flaş boşlukları, ön yüzde ahizesiz, yalnızca ön kamera için boşluk bırakılan ekran koruyucu filmleri olsun, her şey daha önce sızdığı gibi.
Sitede sizin de görebileceğiniz gibi Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro modelleri için hazırlanan kılıfların alt taraftları ile ilgili resim yerleştirilmekten kaçınılmış. Bu özellikle mi yapılmış, yoksa denk mi gelmiş bilemeyiz, ancak 3.5 mm kulaklık girişinin akıbeti için merak uyandırdığı kesin. Yalnız, kılıfın ön tarafından baktığınızda, altta kulaklık girişi için bir yuvanın yer aldığı görülüyor. Elbette bunu ancak Galaxy Note 10'u kanlı canlı şekilde karşımızda gördüğümüzde doğrulayabileceğiz.
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