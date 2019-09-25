Galaxy Note 10 Özellikleri Galaxy S10'a Geliyor
Samsung Galaxy S10'a gelecek güncelleme, telefona Galaxy Note 10'un bu işlevlerini getirecek!
Samsung, Galaxy Note 10'un bazı özelliklerini Galaxy S10 telefonlarına taşıyor. Avrupa'da pazartesi günü yayınlanacak güncelleme, AR Doodle, dahili video düzenleyici ve Windows ile bütünleşme bağlantısı gibi işlevleri Galaxy S10'a getirecek.
Güncellemeyi indiren Galaxy S10 kullanıcıları, kamera uygulamasında ön kamerayı destekleyen genişletilmiş gece modu gibi bazı geliştirmeler yapıldığını görecekler. "Süper sağlam video dengeleme" işlevi de güncellemenin getireceği yenilikler arasında. Güncellemeyle gelen AR Doodle, videoları artırılmış gerçeklik çizimleriyle renklendirmenize izin verirken Live Focus video kaydı, bulanıklaştırma, büyük çember, renkli nokta gibi bokeh efektlerini uygulamanıza olanak tanıyor.
Galaxy S10 ile kaydedilen videolar, video düzenleyicisinde açılabilecek. Burada videoları kırpmak, birleştirmek, hızını ayarlamak gibi işlevlerden faydalanmak mümkün olacak.
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