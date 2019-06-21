Galaxy Note 10 Sound on Display ile Gelebilir
Galaxy Note 10'un kulaklık yerine Sound on Display ile gelebileceği ortaya çıktı. Peki nedir bu Sound on Display?
Galaxy Note 10'un alıştığımız kulaklık bölümü yerine Sound on Display işlevini kullanabileceği ortaya çıktı.
İddianın kaynağı, her yanı oldukça ince olan ekran filmi sızıntısı. Filmin kenarlarının ince olması, kulaklık yerine Sound on Display (ekran üzerinde ses) teknolojisinin kullanılacağını gösteriyor olabilir. Ekranın altına denk gelen bölümün de Galaxy Note 9'dan ince olması dikkat çekiyor. Bu değişikliklerin Galaxy Note 10'un gövdesini büyütmeden, ekran boyutunu bir miktar daha büyüteceği açık.
Sound on Display teknolojisi, geçen sene Çin'deki Samsung OLED Forum'da gösterilmişti. Bu teknoloji sayesinde çentiğin ortadan kaldırılması mümkün hale gelecekti. Teknoloji, sesi titreşimler yoluyla kullanıcının kulağına gönderiyor. Samsung benzer bir teknolojiyi uygun fiyatlı yeni telefonlarında kullanmıştı ancak Galaxy M40'ta konuşma ses seviyesi oldukça düşüktü.
Bu yüzden Galaxy Note 10'da bu teknolojiye yer verilirse, Samsung'un bazı iyileştirmeler yapması şart. Ancak herhangi bir doğrulaması bulunmayan bu bilgilere kesin olarak bakmamakta fayda var. Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta New York'ta tanıtılması bekleniyor.
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