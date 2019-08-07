Galaxy Note 10 Tamamen Sızdı!
Tanıtımına saatler kalan Galaxy Note 10'dan sızan bir fotoğraf ve bir teknik özellik listesi, geride bilinmeyen pek bir şey bırakmıyor!
Merakla beklenen çoğu telefonda olduğu gibi Samsung Galaxy Note 10 da tanıtımından önce neredeyse her şeyiyle sızdı. En son sızıntı ise, resmi görünümlü bir fotoğraf ve teknik özellik listesi olarak karşımıza çıkıyor.
Samsung Galaxy Note 10 promo picture, full specs sheet leaks - https://t.co/GDD4i9q04h pic.twitter.com/63XJKKlu9M— MSPoweruser (@mspoweruser) August 6, 2019
İki sızıntı da güvenilir sızıntı hesabı Evan Blass'tan geliyor. Sızan fotoğrafta Galaxy Note 10'un Plus sürümünü gördüğümüzü söylemek mümkün, çünkü cihazın ek kamera sensörleri bulunuyor. Birinin elinde duran telefonun S Pen aksesuarını da görebiliyoruz. Fotoğraftan yeni bir bilgi edinmek mümkün görünmüyor, ancak S Pen'in büyük olması dikkat çekiyor.
Sızan teknik özellik listesi daha ilginç olabilir, bununla birlikte listede bazı küçük yanlışlıklar var gibi görünüyor. Listede Galaxy Note 10, Note 10 Plus ve Note 10 5G'nin üçünün de 1440x3040 ekranla geldiği belirtiliyor. Daha önceki raporlardan bazıları, standart modelin QHD+ değil FHD+ çözünürlükle geleceğini iddia etmişti. Ancak farklı ekran boyutlarına rağmen, listede söylendiği gibi üç telefonun da 502 ppi piksel yoğunluğuna sahip olması mümkün değil.
Listede telefonların kameralarının da aynı olduğu belirtiliyor ve bu da yanlış. Çünkü listenin üstündeki resimlerde standart Galaxy Note 10'un daha az lensinin olduğu açıkça görünüyor.
Listeye göre Galaxy Note 10'da 6GB RAM bulunurken diğer iki modelde 12GB RAM bulunuyor.
Bazı özellikler çelişkili olsa da, listede yazanlar genel olarak makul görünüyor ve genellikle güvenilen bir kaynaktan gelmesi de önem taşıyor. Yani her rakam doğru olmasa bile, çizilen genel resim doğru olabilir. Neyse ki telefonu, bugün yapılacak tanıtım etkinliğinde göreceğiz...
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