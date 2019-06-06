Galaxy Note 10'a Da Vinci Temalı 45W Şifresi!
Samsung Galaxy Note 10 için paylaşılan Da Vinci görseli, şifrelerinde Note 10'un önemli bir özelliği beraberinde getireceğini gösteriyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 10 için artık zaman daralıyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Samsung'un gelecek amirali Galaxy Note 10 için kuşkusuz çok sayıda söylenti ve sızıntı var. Bugüne kadar Galaxy Note 10 ile ilgili sizlere çok sayıda haber ulaştırdık, telefon tanıtılana kadar da bunlara devam edeceğiz. Bu defaki Note 10 haberi ise, şarj özelinde.
Daha önce de benzer haberler görmüştük. Galaxy Note 10 için daha önce 50W şarj desteği olabileceği yönünde bir iddia atılmıştı hatırlarsanız. Ancak bu kez gelen rakam oldukça spesifik.
Çok sayıda sızıntının kaynağı olan Ice universe, Galayx Note 10 hakkında bir kez daha tweet'ledi. Son postuyla Lenonardo Da Vinci görselini paylaşan, Ice universe , burada gizli birtakımd detaylar da veriyor. Da Vinci'nin hemen yanında elektrik simgesi ve altta da gizemli "101101" rakamı bulunduran görsel çalışma, akıllara "Da Vinci" kod adlı Galaxy Note 10'dan başka bir şey getirmiyor elbette.
"101101" rakamı ikili sayı sistemiyle yazılmış. Bunu çevirdiğinizde ortaya 45 sayısı çıkıyor. Da Vinci'nin yanındaki simgeyle beraber anlam kazanan rakam, Galaxy Note 10'un 45W'lık bir şarj desteği göstereceğine işaret ediyor.
Ice universe'ün bu paylaşımı adeta Da Vinci'nin Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi şifreli olmasıyla da Da Vinci'ye güzel bir gönderi olmuş doğrusu.
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