Galaxy Note 10'dan Yeni Kılıflı Sızıntı
Galaxy Note 10'dan yeni gelen "kılıf sızıntısı" telefonun üzerindeki yuvaları daha net bir biçimde gösterdi; kötü haberi bir kez daha gündeme getirdi!
Galaxy Note 10'u bir koruyucu kılıfın içinde gösteren görüntüler, internete sızdı. Görüntüler açılı olduğundan cihazın ayrıntıları daha iyi görünüyor.
Resimlere göre telefonun alt tarafında S Pen yuvası, hoparlör, USB Type-C portu ve mikrofon bulunuyor. Üstteki iki delikten biri muhtemelen mikrofona ait, ancak ikincisinin ne işe yaradığı bilinmiyor. Arka yüzde dikey olarak sıralanmış ve üç kamera için yeteri kadar alan sunan bir bölüm bulunuyor. Bunun hemen yanında LED flaş için küçük, dairesel bir yuva açılmış.
Resimler muhtemelen standart Galaxy Note 10 modeline ait, çünkü Pro modelinde LED flaşın yanında iki ToF sensörünün olacağı söyleniyordu. Bu sensörler, üç boyutlu alanda derinlik bilgisini algılayabiliyor ve bu sayede artırılmış gerçeklik işlevlerini geliştirebiliyor.
Önceki CAD çizimleriyle uyumlu olan sızıntı, 3.5mm kulaklık girişine yine yer vermiyor. Önceki sızıntılar, kulaklık girişinin Pro modelinde de bulunmayacağını söylüyordu.
Galaxy Note 10'un ağustosun başında, New York'taki bir Samsung etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
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