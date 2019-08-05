Galaxy Note 10'un Aksesuarları da Sızdı!
Ardı arkası kesilmeyen Galaxy Note 10 sızıntılarından, aksesuarları da nasibini aldı!
- Levent Öztürk
Galaxy Note 10 serisinin yaklaşan tanıtımı ile beraber sızıntılar da artarak gelmeye devam ediyor. Ancak WinFuture tarafından sunulan en son sızıntı, telefonların kendileri yerine yeni aksesuarları ve renk seçeneklerini ilgilendiriyor.
İlginç bir şekilde sızan görüntüler, Galaxy Note 10 için tamamen yeni bir kılıfı gösteriyor. Bu kılıf, ekranın sağ kenarında şeffaf bir cam veya plastik şeridi ile Always On Display özelliğinden faydalanarak tek bakışta ihtiyaç duyulan bilgileri sunmayı hedefliyor. Bu yeni kılıf, Clear View Cover ve LED Cover'ın ilgi çekici bir karışımı gibi gözüküyor.
Ayrıca kırmızı Galaxy Note 10 da ilk defa bu görüntülerde kendisini gösteriyor. Yaklaşık üç ay önce kırmızı renginin Note serisine eklenecek yeni bir renk olduğu söylenmekteydi ve en sonunda bu renk bir sızıntıda görülebilir durumda. Ayrıca geçtiğimiz haftanın başlarında detaylı bir şekilde sızdırılan pembe renk ve mavi renk de yeni görüntülerde yerlerini almış durumda.
Ancak kırmızı ve mavi renk seçenekleri sınırlı üretim dolayısıyla kolay bulunmayabilir ve başlangıçta pek çok piyasada görülmeyebilir. Dahası, Kırmızı renk seçeneğinin küçük Galaxy Note 10 sürümüne özel olması ve Galaxy Note 10+'ın kendisine özel olarak mavi renge sahip olması da mümkün. Bu durumun doğru olup olmayacağı ise Çarşamba günü New York City'de resmi tanıtım ile kesinleşecek.
Yeni sızan görüntülerin arasında şarj aleti de gözüküyor ve bu şarj aleti, daha önce Galaxy A70 ve Galaxy S10 5G ile beraber sunulan USB Type-C şarj aletinin aynısı olabilir. Bu şarj aletinin muhtemelen her iki Galaxy Note 10 sürümü ile uyumlu olacak olan 25W hızlı şarj aleti olduğu söylenebilir.
Diğer yandan Galaxy Note 10+'ın ise 45W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor ancak 45W şarj aleti kutudan telefon ile beraber çıkmayabilir. Bunun yerine bu aletin ayrı olarak satılması ve fiyatının 50 avro olması bekleniyor...
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