Galaxy Note 10'un Çizimi Tamamen Sızdı
Galaxy Note 10'un tasarımını her yandan gösteren bir video, internete sızdı!
Galaxy Note 10'u ilk kez tam anlamıyla görüyor olabiliriz. Yeni gelen çizimler, bu sene tanıtılması beklenen telefonu her yanından gösteriyor.
Genellikle isabetli sızıntılar paylaşan @Onleaks'ten gelen çizimler, ekranın üst tarafında, merkezde bir kamera yuvası gösteriyor. Ekranın üstünde ve altındaki çerçeve bölümü oldukça ince. Her zamanki gibi sol ve sağ kenarlarında kavisli olan telefonun arka tarafında, sol üst köşede dikey olarak sıralanan üç kamera bulunuyor. Parmak izi tarayıcısını herhangi bir yerde göremiyoruz, çünkü muhtemelen ekranın içinde yer alıyor. Kaynağa göre Galaxy Note 10'un ekranı, 1440x3040 çözünürlüğe ve HDR10+ desteğine sahip.
Kulaklık girişi ve Bixby düğmesi, çizimlerde görünmüyor. Telefonun ölçülerinin 162.6 x 77.4 x 7.9mm "olabileceği" söyleniyor. Bu durumda Galaxy Note 10, 161.9 x 76.4 x 8.8mm boyutlarındaki Galaxy Note 9'dan biraz daha geniş, ancak biraz daha ince. Son olarak kaynak, telefonun Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga setiyle, 12GB RAM ile geleceğini söylüyor.
Hem sızan çizime, hem de bu teknik özelliklere biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bilgiler resmi olmadığı gibi, her yanıyla makul görünmüyor. Note 9'un ekranı 6,4 inç iken Note 10'un ekranının 6,3 inç ekrana sahip olması, kamera konumunun sadece Note 9'a göre değil, Galaxy S10'a göre de farklı olması biraz garip. Bunların yanında tasarım, tam olarak bitmemiş gibi görünüyor.
Bu şüphelere karşın @UniverseIce, bu tasarımın doğru olduğunu, Note 10 Pro'nun da buna benzer görüneceğini ancak ek bir derinlik sensörüyle geleceğini iddia ediyor. Dolayısıyla tasarım, Galaxy Note 10'u yansıtıyor olabilir ancak tanıtıma kadar bundan emin olamayacağız.
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