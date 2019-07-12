Galaxy Note 10'un Fiyatı Belli Oldu!
Yeni bir rapor, Galaxy Note 10'un giriş modelinin 256GB olacağını söyledi ve bu modelin fiyatını açıkladı!
Galaxy Note 10'un fiyatıyla ilgili Samsung'tan henüz herhangi bir doğrulama gelmese de, bazı yeni ipuçları var. Yeni bir rapor, 256GB depolamaya sahip modelin fiyatının 999 euro'dan başlayacağını söylüyor.
Galaxy Note 10'un fiyatının 7 Ağustos'taki tanıtımdan önce açıklanması beklenmiyor. Satıcılardan aldığı bilgiyi kaynak gösteren WinFuture, Galaxy Note 10'un fiyatının 999 euro'dan başlayacağını iddia etti. Bu fiyat, yerel vergiler ve diğer ücretler dışında çoğu Avrupa ülkesi için geçerli olacak. Rapor, Galaxy Note 10+'ın giriş modelinin de 256GB depolama alanına sahip olacağını söylüyor.
Daha fazla depolama alanı isteyenler, 512GB ve 1TB modelleri tercih edebilecekler. 6,75 inç'lik Galaxy Note 10+ elbette biraz daha pahalı olacak. Bu model daha büyük bir ekran, daha gelişmiş kamera ve pille gelecek. Bu modelin giriş fiyatının 1149 euro olacağı söyleniyor.
Galaxy Note 10'un en az 256GB depolama alanıyla gelecek olması olumlu bir gelişme. Bununla birlikte bazı bölgelerde giriş modelinin 128GB olabileceğini söyleyelim. Bu detaylardan emin olmamız için 7 Ağustos'ta New York'ta yapılacak tanıtımı beklememiz gerekecek.
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