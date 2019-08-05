Galaxy Note 10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Akıllı telefon fiyatları almış başını gidiyorken, birkaç gün sonra tanıtılacak Galaxy Note 10'un fiyatı hakkında sevindirici bir iddia ortaya atıldı!
- Levent Öztürk
Görünene göre Galaxy Note 10, ilk olarak beklenenden daha ucuz bir fiyata satışa sunulabilir. Daha önceki haberler 256GB sürümünün 999 Avro fiyatı ile başlayacağını söylerken, Twitter kullanıcısı @ishanagarwal24 farklı bir tahmine sahip. Eğer bu en son bilgi doğru ise, 256GB depolama alanına sahip olan Galaxy Note 10 en azından bazı Avrupa ülkelerinde 949 Avro fiyatına sahip olacak.
Galaxy S10 serisinin başlangıç fiyatları düşünüldüğünde bu fiyatın mantıklı olduğu söylenebilir. 128GB depolamaya sahip olan S10+, 999Avro fiyatı ile piyasaya sürülmüştü. Buna karşılık Galaxy Note 10, aralarında 3.5 milimetrelik kulaklık girişi ve genişletilebilir hafıza da dahil olmak üzere bazı özelliklere sahip olmayacak gibi görünüyor. Ancak bir S Pen ve muhtemelen daha güçlü bir çipset ile sunulacak.
Bununla beraber Galaxy Note 10'un Galaxy S10+'a göre daha ucuz bir fiyata sahip olmasının kötü bir fikir olmadığı ve muhtemelen telefonun popülerliğini arttıracağı kesin.
Galaxy Note 10+ için ise iddia edilen fiyatlar 256GB modeli için 1.099 Avro ve 512GB modeli için 1.199 Avro olarak gözüküyor. Tabii ki aynı mantık ile bu fiyatların da 50 Avro geri çekilebilecekleri söylenebilir.
Fiyatların tam olarak ne olduğunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Neyse ki bu bekleyiş çok uzun sürmeyecek ve Note 10 serisi, önümüzdeki Çarşamba günü resmi olarak tanıtılacak.
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