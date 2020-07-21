Galaxy Note 20 Ultra'dan 360 Derecelik Çizim Sızdı

Galaxy Note 20 Ultra'yı ilk kez görmesek de, bu sızıntı telefonu neredeyse her açıdan görmenizi sağlayacak.

Galaxy Note 20 Ultra'dan 360 Derecelik Çizim Sızdı

Samsung'un dört yeni telefonu ve iki yeni giyilebilir cihazı, 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacak. Cihazların resimlerini daha önceki sızıntılarda görmüştük; şimdi ise Galaxy Note 20 Ultra'nın 360 derecelik bir çizimi internete sızdı.

Tanımış sızıntı isimlerinden Evan Blass'ın paylaştığı hareketli GIF, Galaxy Note 20 Ultra'nın Mystic Bronze renk seçeneğini farklı açılardan gösteriyor. Cihazın ön yüzünde Super AMOLED Infinity-O ekranı, arkasında ise büyük üçlü kamera bölümünü ve Samsung logosunu görüyoruz. Güç ve ses düğmelerinin sağ tarafa alındığı gözleniyor.

Galaxy Note 20 Ultra'nın beklenen özellikleri arasında 6,9 inç QHD+ ekran, 120Hz tazeleme oranı, ultrasonik parmak izi okuyucusu, Bluetooth destekli S Pen, stereo hoparlör, 108MP geniş açılı kamera, 5G, 4.500mAh pil ve 45W hızlı şarj gibi etkileyici yetenekler var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
2020'de Oynayabileceğiniz En İyi 10 Bedava PC Oyunu
Galaxy Note 20 Ultra'dan 360 Derecelik Çizim Sızdı
Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri...
Windows 10'da, Şimdi de İnternet Bağlantısı Sorunu Çıktı
Metal Yiyen Bir Bakteri Türü, Uzun Sürenin Sonunda, "Yanlışlıkla" Bulundu

 

 