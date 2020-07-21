Galaxy Note 20 Ultra'dan 360 Derecelik Çizim Sızdı

Samsung'un dört yeni telefonu ve iki yeni giyilebilir cihazı, 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacak. Cihazların resimlerini daha önceki sızıntılarda görmüştük; şimdi ise Galaxy Note 20 Ultra'nın 360 derecelik bir çizimi internete sızdı.
Tanımış sızıntı isimlerinden Evan Blass'ın paylaştığı hareketli GIF, Galaxy Note 20 Ultra'nın Mystic Bronze renk seçeneğini farklı açılardan gösteriyor. Cihazın ön yüzünde Super AMOLED Infinity-O ekranı, arkasında ise büyük üçlü kamera bölümünü ve Samsung logosunu görüyoruz. Güç ve ses düğmelerinin sağ tarafa alındığı gözleniyor.
Galaxy Note 20 Ultra'nın beklenen özellikleri arasında 6,9 inç QHD+ ekran, 120Hz tazeleme oranı, ultrasonik parmak izi okuyucusu, Bluetooth destekli S Pen, stereo hoparlör, 108MP geniş açılı kamera, 5G, 4.500mAh pil ve 45W hızlı şarj gibi etkileyici yetenekler var.
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