Samsung Galaxy Note 20 Görüntüleri Ortaya Çıktı Fakat Memnun Etmedi

Samsung'un gelecek amirali Galaxy Note 20'nin işlenmiş görüntüleri ortaya çıktı ancak bu görüntüler, Galaxy Note 20'nin tasarımıyla fark yaratmasını bekleyenleri memnun edecek cinsten değil.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 20 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Artık Samsung'un bir sonraki amiral gemisi olacak olan Galaxy Note 20 için son viraja girmiş bulunuyoruz. Güney Koreli şirket, Galaxy Note 20'yi önümüzdeki ay tanıtacak. Galaxy Note 20 hakkında uzun zamandır pek çok özelliğine ilişkin sızıntılar gördük, bu defa ise telefonun işlenmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ancak gelen ilk yorumlar, Galaxy Note 20'nin tasarımından fark yaratmasını bekleyenleri pek de memnun edecek gibi değil.

Ortaya çıkan Galaxy Note 20 render görüntüleri, Samsung'un yeni amiralinin görünüşüyle orta sınıf akıllı telefonlarını andıracağına işaret ediyor. Bilindiği gibi Samsung'un orta sınıf akıllı telefon modelleri arasına son olarak Galaxy Note serisinden Galaxy Note 10 lite da katılmış ve telefon tasarımıyla da ilgi toplamıştı. Her ne kadar plastik bir yüzeye sahip olsa da, görünüş itibariyle şık akıllı telefonlardan biri olarak kabul edilen Galaxy Note 10 lite, "ucuz yollu" Galaxy Note 10 sahibi olmak isteyenler için uygun bir alternatifti.

Yayınlanan Galaxy Note 20 render görüntülerine baktığımızda ise, Galaxy Note 10 lite ile oldukça benzediğini görüyoruz. Muhtemelen daha kaliteli malzemenin kullanılacağı ve arka yüzeyi cam yüzeyden oluşacak olan Galaxy Note 20, ayrıca Note 10 lite'a göre farklı olarak suya karşı da dayanıklılık gösterecektir. Ancak bu görüntüsüyle de tasarım itibariyle, orta sınıf akıllı telefonlara benzeyeceğine ilişkin düşünceleri de beraberinde getirmiyor değil.

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