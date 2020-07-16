Samsung Galaxy Note 20 Görüntüleri Ortaya Çıktı Fakat Memnun Etmedi

Samsung'un gelecek amirali Galaxy Note 20'nin işlenmiş görüntüleri ortaya çıktı ancak bu görüntüler, Galaxy Note 20'nin tasarımıyla fark yaratmasını bekleyenleri memnun edecek cinsten değil.