Galaxy Note 8, Kılıfla Sızdı!

Samsung Galaxy Note 8, bu kez de bir kılıfın içerisinde, çok net bir biçimde göründü!

Galaxy Note 8, Kılıfla Sızdı!

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