Galaxy Note 8, Kılıfla Sızdı!
Samsung Galaxy Note 8, bu kez de bir kılıfın içerisinde, çok net bir biçimde göründü!
Galaxy Note 8'le ilgili şimdiye kadarki sızıntıların neredeyse kesintisiz biçimde geldiğini gördük. Bu defasında ise kılıf üreticisi Olixar yine erken davrandı ve Note 8 kılıfını erkenden gösterdi.
Bu görüntü sadece bir çizim olduğundan gerçek Note 8'i yansıtmıyor olabilir. Ancak Olixar'ın geçen seneki Note 7 sızıntısının doğru çıktığını biliyoruz; bu yüzden karedeki cihazın gerçek olma ihtimali de var. Resimden Samsung'un Galaxy Note 8'de en son ISOCELL sensörlerini kullanmış olabileceğini anlıyoruz. Telefonun çift kamerayla geleceğini daha önce de duymuştuk ancak bu görüntüde ilk defa kameranın gövdenin içerisine gömüldüğünü görüyoruz.
Bu çizim, henüz sızan ve berbat görünen bir başka Note 8 çiziminden çok farklı görünüyor. Buna karşın telefonun ön yüzü, daha önce sızan ön cama çok benzer bir görünüme sahip.
Resmi detayların ortaya çıkması için biraz daha beklememiz gerekecek. Samsung'un Ağustos'da bir tanıtım etkinliği düzenlemesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın