Galaxy Note 8'e 256GB'lık "İmparator Sürümü"
İddia doğruysa Samsung, Galaxy Note 8'in daha önce duymadığımız, özel Emperor Edition modelini test etmeye başladı!
Çin'den gelen bir iddiaya göre Samsung, Galaxy Note 8'in 6GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip bir modelini test ediyor. Emperor Edition adlı telefon iddiaya göre Çin'den önce Güney Kore'de, 6GB RAM ve 64GB depolamaya sahip temel modelle birlikte satışa sunulacak.
Çin'in Facebook'u Weibo'dan Ice Universe'e göre Galaxy Note 8 üç renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Kaynak, bu renkler arasında "Midnight Black" ve "Orchid Gray" seçeneklerinin olacağını iddia ediyor. Rakip kaynak ise üçüncü renk modelinin Galaxy Note 7'deki şanssız "Deep Blue" yerine "Coral Blue" olacağını ileri sürdü.
Galaxy Note 8 hakkındaki son dedikodular, telefonun 6,3 inç'lik çerçevesiz "Infinity Display" ekranla geleceğini, Exynos 8895/Snapdragon 835 işlemci ve 3.300mAh pile yer vereceğini iddia ediyordu. Android 7.1.1 ile geleceği söylenen telefon, Samsung'un şimdiye kadarki en pahalı telefonu olacak.
Zeynel A. Öztürk
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