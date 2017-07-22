Galaxy Note 8'in S Pen'i Sızmış Olabilir!

Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen bir S Pen'in fotoğrafı, intenette göründü!

Galaxy Note 8'in S Pen'i Sızmış Olabilir!

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