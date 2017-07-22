Galaxy Note 8'in S Pen'i Sızmış Olabilir!
Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen bir S Pen'in fotoğrafı, intenette göründü!
Çıkış tarihinin 23 Ağustos olacağını öğrendiğimiz Galaxy Note 8 ile beraber gelecek S Pen'i ilk kez görme şansını bulmuş olabiliriz. SlashLeaks'in paylaştığı fotoğrafta görünen kalem, Galaxy Note 7'dekinden pek farklı görünmüyor.
Fotoğraf çok net olmadığı için Galaxy Note 8'in S Pen'i ile Galaxy Note 7'ninki arasındaki farkları göremiyoruz. Aslına bakarsanız fotoğraftaki kalem, Galaxy Note 5'e bile ait olabilir.
Samsung'un bu sene S Pen'de önemli geliştirmeler yapacağı söyleniyordu ancak bu, tasarımın yenileceği anlamına gelmeyebilir. Bu S Pen'in hangi Galaxy Note'a ait olduğunun kararını ise şimdilik size bırakıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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