Galaxy Note 9 Çerçeveleri Ekran Olabilir

Yeni bir patent başvurusu, Galaxy Note 9'un üst ve alt çerçeveleri de ekrana dahil ederek çok ince bir çerçeveyle gelebileceğini gösteriyor!

Galaxy Note 9 Çerçeveleri Ekran Olabilir

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