Galaxy Note FE'nin Pilinde Neler Değişti?
Samsung'un patlama riskini ortadan kaldırıp yeniden sürdüğü Galaxy Note 7'nin pilinde tam olarak neler değişti?
Yanıp patlayarak geri toplatılan Galaxy Note 7 Samsung'un itibarına büyük zarar verse de, şu sıralar geri dönüş yapıyor. Yenilenen Galaxy Note FE (Galaxy Note Fan Edition) üzerinde yapılan incelemeler, telefonda tam olarak nelerin değiştiğini detaylı biçimde gösterdi.
Samsung'un yeni bir geri çağırma riskine girmemek için Galaxy Note FE'nin pilinde önemli değişiklikler yapmış. iFixit'in incelemeleri, şu an sadece Güney Kore'de satılan Galaxy Note FE'nin 3.200mAh'lik bir pille geldiğini söylüyor. Galaxy Note 7'deki pilin kapasitesi 3.500 mAh idi. İncelemeler pilde değişen tek şeyin kapasite olmadığını gösterdi.
iFixit'in incelemelerine göre pilin fiziksel boyutu da Note 7'dekinden küçük. Bunun nedeni muhtemelen Note 7'nin pil boyutunda yaşanan ve yanmalara, patlamalara neden olan sorun. Pil kapasitesindeki düşüş önemli olmasa da, cihazın alev almasını engellemeye yetecek.
Samsung, Note 7'yi kısıtlı olarak geri döndürse de tüm gözler, bir sonraki büyük tanıtım olan Galaxy Note 8'de. 23 Ağustos'ta tanıtılacağı iddia edilen telefon, Note 7 fiyaskosunu tarihe tamamen gömmek için iyi bir fırsat olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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