Galaxy Note FE'nin Pilinde Neler Değişti?

Samsung'un patlama riskini ortadan kaldırıp yeniden sürdüğü Galaxy Note 7'nin pilinde tam olarak neler değişti?

Galaxy Note FE'nin Pilinde Neler Değişti?

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