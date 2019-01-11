Galaxy S10, 20 Şubat'ta Tanıtılacak
Samsung Galaxy S10'un tanıtılacağı gün ve telefonun adı ortaya çıktı!
Galaxy S10'un tanıtım etkinliği beklediğimizden de çabuk olacak. Samsung'un amiral gemisi, ortaya çıkan davetiyeye göre MWC 2019'dan bir hafta önce San Francisco'da tanıtılacak.
20 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan etkinlik, Samsung tarafından "Galaxy Unpacked 2019" olarak tanıtıldı. Etkinlikte neyin tanıtılacağını ise zaten biliyoruz: Samsung'un amiral gemisi telefonları. Tanıtım Türkiye saatiyle 22:00'de, Bill Graham Civic Auditorium'da yapılacak. Bu salonun geçtiğimiz senelerde Apple tarafından tanıtımlarda sıkça kullanıldığını biliyoruz.
Galaxy S10 dedikoduları, telefonda büyük değişikliklerin olacağını söylüyor. Bunlardan en önemlisi, ön kameranın sağ üstteki bir deliğe yerleştirilecek olması. Ekranın üzerinde bulunan delik, Samsung'un çentiğe karşı geliştirdiği bir çözüm ve daha az yer kaplıyor. Galaxy S10'un ekran içi parmak izi tarayıcısı, üç arka kamera, 7nm Snapdragon 855 yonga seti (ABD dışında Samsung'un kendi Exynos 9820 yonga seti) gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.
Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite olmak üzere muhtemelen üç farklı Galaxy S10 modeli olacak. Bu modeller, farklı ekran boyutları ve pil ömrüyle gelecekler.
Galaxy S10 Markasında Değişiklik Olmadı
Galaxy S10'un farlı bir isimle gelebileceği geçen sene bir Samsung üst düzey yöneticisi tarafından söylense de, göründüğü kadarıyla bu gerçeğe dönüşmeyecek.
Samsung uzun süredir amiral gemisi için S harfini kullanıyor, bu yüzden dikkat çekmek için yeni bir isim düzenine geçebilirdi. Ancak bu konuda bir değişiklik olmayacağı anlaşılıyor. Buna karşın Galaxy S10 Lite, karşımıza Galaxy S10 E olarak çıkabilir. Bir başka önemli değişiklik ise elbette Galaxy S10'un üç farklı model olarak gelecek olması. Ancak isim değişikliği, gelecekteki başka bir telefona kalmış gibi görünüyor.
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