Galaxy S10, AI Çipi ve Dev bir Pile Sahip Olabilir

Yeni Galaxy S10 iddiaları, cihazın yapay zeka yongasına ve daha büyük bir pile sahip olacağına işaret ediyor!

Galaxy S10, AI Çipi ve Dev bir Pile Sahip Olabilir

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