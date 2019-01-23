Galaxy S10 Böyle de Olabilirdi
Samsung'un yeni yayınlanan bir patenti, Galaxy S10'un delikli ön ekranı için ilginç bir "çözüm" getiriyor.
Galaxy S10'un ön yüzünde bir delik olacağına neredeyse kesin olarak bakılıyor. Bu alan kamera için ayırılıyor ancak yöntemin "çentik sorununu" tamamen çözdüğü söylenemez.
LetsGoDigital tarafından yeni keşfedilen bir patent, Galaxy S10'a yetişmeyen bir teknolojinin tarifini yapıyor. Yayınlanan patent, "ikinci ekran alanına sahip bir tam ekran telefon ekranı" tarifi yapıyor. Bunun anlamı, ön kameranın üzerinde çok küçük bir ekranın bulunması.
Ekranın kullanımına dair verilen örneklerde, bu ekranın fotoğraf çekerken bir shutter simgesine dönüştüğü, kalp ritmi sensörünü kullanırken ise bir kalp simgesi gösterdiği gözleniyor. Bu ekran teoride animasyonlar da gösterebiliyor.
Galaxy S10 muhtemelen bu özellikle gelmeyecek. Patentlerin her zaman kullanılmadığını düşünürsek, gelecekte de böyle bir işlev göreceğimizin garantisi yok. Ancak delikli ekranları gelecekte sıkça görecek isek, telefon üreticileri böyle bir çözüme başvurabilirler.
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