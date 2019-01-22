Galaxy S10 Fiyatlarından Yeni Bilgiler
Galaxy S10 modellerinin fiyatları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Pahalı olacağını bilsek de Galaxy S10'un fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi yok ancak yeni bir rapor, konuya ışık tutabilir.
Pahalılık konusunda bir istisna, Galaxy S10'un giriş modelinin daha ucuz olmasının beklenmesi. Bu modelin Galaxy S10 Lite adıyla gelmesi muhtemel. Rapora göre Galaxy S10 Lite, 880 dolar fiyatla satışa sunulacak ve 6GB RAM, 128GB depolama alanıyla gelecek.
6,1 inç'lik Galaxy S10, 6GB/128GB ve 8GB/512GB RAM seçenekleriyle gelecek ve sırasıyla 1.050 dolar ve 1.340 dolar fiyatla satışa sunulacak.
6,4 inç'lik Galaxy S10 Plus'ın 6GB/128GB ve 8GB/512GB seçeneklerle geleceği, bu modellerin fiyatlarının sırasıyla 1.200 dolar ve 1.480 dolar olacağı söyleniyor.
Son olarak 6,7 inç'lik 5G destekli Galaxy S10 X'in 1.800 dolara yakın bir fiyatla satılacağı belirtiliyor. Bu modelin arka yüzünde dört kamera bulunacak. Tüm modellerin aynı işlemciyi kullanılacağı belirtiliyor.
Samsung Galaxy S10, San Francisco'da 20 Şubat'ta tanıtılacak. Telefonun sonraki ay satışa sunulması bekleniyor.
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