Galaxy S10 İçin Müzik Severlere Müjde!
Bu haber müzik severleri çok sevindirecek! Samsung Galaxy S10'da olup olmayacağı çok tartışılan bir konu daha açıklığa kavuştu.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yeni amiral kısa bir süre sonra San Francisco'da tanıtılacak ve hep birlikte Galaxy S10'u görebileceğiz. S serisinin 10'uncu modeli olması itibariyle oldukça önemli olan Galaxy S10 hakkında şu ana kadar çok fazla iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de kuşkusuz Galaxy S10 satın almayı düşünen müzik severleri yakından ilgilendiriyordu. Zira daha önceden görünen Galay S10 prototipinde herhangi bir 3.5 kulaklık girişi yer almıyordu.
Yeni gelen bilgiye göre ise Samsung'un yeni amiral Galaxy S10'da bir kulaklık jakı yer alacak. Evet, bu oldukça önemli, zira halen kullanıcıların büyük bir bölümü 3.5 mm jakı kullanıyorlar. Akıllı telefonları için yalnızca kutu içeriğinden çıkan kulaklıkları değil, kendi kulaklıklarını da kullananlar yoğunlukta. Ayrıca bu girişi mikrofon girişi olarak da kullanıyorlar. 3.5 mm jak, yoğun biçimde kullanılması sebebiyle kaldırılması, ek bir adaptör getireceğinden kullanıcılar pek tercih etmiyor. Görünen o ki Samsung da buna hak veriyor ve Galaxy S10'da da bu nedenle 3.5 mm jakı tutuyor. En azından gelen son bilgi bu şekilde. Elbette bunun doğruluğunu Galaxy S10 tanıtıldığında öğrenebileceğiz.
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