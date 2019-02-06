Galaxy S10 İçin Ön Sipariş Tarihi Oldukça Yakın
Endonezya'da rastlanan bir poster, Samsung'un amiral gemisine bir an önce sahip olmak isteyenleri sevindirecek bir haberi ortaya çıkardı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un Galaxy S10 modellerini 20 Şubat tarihinde düzenlemeyi planladığı Unpacked etkinliğinde tanıtacağını biliyoruz fakat Samsung'un yeni amiral gemisine bir an önce sahip olmak isteyenler görünüşe bakılırsa uzun bir süre boyunca beklemeyecekler.
Samsung'un Endonezya'da hazırladığı bir promosyon posteri, Samsung'un Batı'da yaptığı açıklamalardan daha fazla bilgiyi içermesi ile dikkat çekiyor. Posterin üzerinde bulunan "ön sipariş 22 Şubat 2019'da başlıyor" ifadeleri ise ilk göze çarpan detay. Posterin üzerinde bulunan ve etkinliğin başlayacağı tarih olarak belirtilen 21 Şubat tarihi ise sizi yanıltmasın, Barcelona saati ile 20 Şubat tarihinde saat 11.00'a denk gelecek olan etkinlik Endonezya yerel saatiyle gece yarısından sonra 02.00'a denk geleceği için Endonezyalılar adına etkinlik 21 Şubat tarihinde yapılıyor olacak. Bu bilgilere dayanılarak posterin üzerinde Endonezya için 22 Şubat olarak belirtilen ön sipariş tarihi batıda 21 Şubat'ta, yani etkinliğin hemen ertesi gününde başlamış olacak.
Poster aynı zamanda www.GalaxyLaunchPack.com adresine bir link de içeriyor. Linkin bağlı olduğu internet sayfası şu an için sadece etkinliğin başlangıcını gösteren bir geri sayım aracına sahip. Bu internet sayfası Samsung Endonezya'ya ait bir alan adına sahip ve Samsung hayranları bu siteye kaydolarak cihazın tanıtımı ile birlikte yeni amiral gemisi modeli hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek.
Samsung'un ön siparişler için hayranlarını birkaç gün boyunca bekletmesi kimsenin aklına gelen bir ihtimal değildi ancak ön siparişlerin etkinliğin ertesi gününde başlayacak olacağına dair bu kanıt oldukça sevindirici.
Samsung'un San Fransisco'da düzenleyeceği etkinlikte üç yeni amiral gemisi modeli tanıtması bekleniyor. Bu modellerin iPhone XR'ra rakip olacak bir Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ olarak ortaya çıkacağı ve Samsung'un 8 Mart tarihinde yeni amiral gemisi modelini satışa çıkaracağı tahmin ediliyor. Bu tarihte ön sipariş veren kişiler telefonlarına kavuşacak ve mağazalar ise cihazların satışına başlamış olacak.
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