Galaxy S10 Lite'ın Adı Galaxy S10 Olabilir!
Galaxy S10'un tanıtımı yaklaşırken, şimdiye kadar adını sıkça duyduğumuz Lite sürümü hakkında garip bir iddia geldi!
Samsung'un önümüzdeki günlerde üç Galaxy amiral gemisi tanıtacağı bir süredir konuşuluyor. Yeni bir dedikodu, üç farklı modelin varlığıyla ilgili bir şey söylemese de, isim konusunda işlerin farklı olabileceğini iddia etti.
GSM Arena'yla konuşan, bir Samsung yetkilisinden bilgi aldığını ileri süren bir kaynağa göre en küçük Galaxy S10'un adı Galaxy S10'dan ibaret olacak. Kaynak, en küçük modelin 5,8 inç ekranla ve çift kamerayla geleceğini tekrarlarken orta modelin 6,1 inç ekranla ve üç arka kamerayla geleceğini söylüyor. Bu iki modelin aynı isimle gelecek olması, kafa karıştırıcı görünüyor.
Kaynağa göre Galaxy S10 Plus da üç arka kamera, bir yerine iki ön kamera ve 6,4 inç ekranla gelecek. Kaynak, Galaxy S10 Plus'ın kısıtlı üretilecek bir sürümünün 12GB RAM ve 1TB depolama alanı sunacağını ileri sürüyor.
Söylenenler kulağa mantıklı gelse de, özellikle Galaxy S10 Lite'ın adıyla ilgili bir miktar şüpheyi elden bırakmamakta fayda var. Galaxy S10 Lite'ın Galaxy S10 diye çıkması, kafa karıştırıcı olabilir.
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