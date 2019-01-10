Galaxy S10 Lite'tan Hayal Kırıklığı
İnternete sızan bir hız testi raporu, Galaxy S10 Lite hakkında çelişkili şeyler söyledi ve kafaları karıştırdı.
Galaxy S10 ile beraber tanıtılması beklenen Galaxy S10 Lite, ne kadar hızlı olacak? Cevap, yeni sızan Geekbench raporunda olabilir.
GalaxyClub'ın ortaya çıkardığı Geekbench bilgileri, telefonun 6GB RAM ve Snapdragon 855 yonga seti ile geldiğini gösteriyor ('msmnile' kod adının Snapdragon 855'e ait olduğu düşünülüyor). Bu üst düzey özellikler, bir amiral gemisinin gerisinde değil. Ancak puanlar, bambaşka bir resim çiziyor.
Galaxy S10 Lite olduğuna inanılan Samsung SM-G970U, tek çekirdekte 1986, çoklu çekirdekte ise 6266 puan alıyor. Böyle bir donanım için bu puanlar, oldukça düşük. Bu durum, raporun gerçekliğini şüpheli hale getiriyor. Elbette cihaz henüz optimize edilmemiş olabilir.
Listelenen teknik özelliklerin de yanlış olma ihtimali var. İki durumda da puanların Galaxy S10 Lite'ın çıkacağı tarihteki performansını yansıttığını düşünmüyoruz. Telefonun (muhtemelen MWC 2019 civarında) tanıtılmasıyla kesin sonuçları görme şansı bulacağız.
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