Galaxy S10 Plus, Ne Kadar Hızlı?
Galaxy S10 Plus'a ait etkileyici bir hız testi raporu, internette kendini gösterdi!
Galaxy S10 Plus'ın güçlü bir telefon olacağı açık. Şimdi buna ait bir kanıt, internette ortaya çıktı.
Samsung'un SM-975U model isimli telefonuyla yapılan Geekbench testi, Galaxy S10 Plus'ın adını kullanmıyor ancak bu model geçmişte S10 Plus ile ilişkilendiriliyordu. Testte telefonun tek çekirdekte 3.413 puan ve çoklu çekirdekte 10.256 puan aldığı gözleniyor.
Geekbench raporu, telefonun 6GB RAM, Android 9 ve bir Qualcomm işlemciyle geldiğini söylüyor. İşlemcinin ABD modelinde kullanılacağı düşünülen Snapdragon 855 olduğu sanılıyor. İlginç olan nokta, daha önce Galaxy S10 Lite'a ait olduğu söylenen bir hız testinde aynı işlemci ve RAM'e rağmen, çok daha düşük puanların görülmüş olması. Bunun nedeni bilinmiyor ancak farkın kaynağı, optimizasyon olabilir.
Galaxy S10 Plus artık piyasaya sürülmeye çok daha yakın, bu nedenle yazılımı daha iyi optimize edilmiş olabilir. Yeni ortaya çıkan puanların Android'li tüm telefonlardan yüksek olduğunu, ancak iPhone XS ve iPad Pro 11 gibi birkaç Apple cihazının gerisinde kaldığını söylemekte fayda var.
Bu biraz hayal kırıklığına neden olabilir ancak Galaxy S10 Plus'ın tamamlanmış sürümü, bunlardan da iyi bir puan elde edecektir diye umuyoruz.
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