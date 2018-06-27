Galaxy S10, Üç Farklı Model Olarak Gelebilir!

Yeni bir iddiaya göre Samsung'un bir sonraki amiral gemisi, beklenenden de fazlasıyla gelebilir!

Galaxy S10, Üç Farklı Model Olarak Gelebilir!

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