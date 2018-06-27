Galaxy S10, Üç Farklı Model Olarak Gelebilir!
Yeni bir iddiaya göre Samsung'un bir sonraki amiral gemisi, beklenenden de fazlasıyla gelebilir!
Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin üç lensli bir kamerayla gelebileceğini duymuştuk. Ancak yeni bir dedikodu, bu özelliğin 2019'daki üç modelden sadece birine geleceğini söylüyor.
ETNews'a göre Samsung, önümüzdeki senenin ilk yarısında, kamera dizilimleri farklı üç yeni Galaxy S10 modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Rapora göre "Beyond 0" kod adlı ilk model, 5,8 inç'lik bir ekranla gelecek ve tek kameraya sahip olacak. "Beyond 1" kod adlı cihazın ise arka yüzünde çift lensli kamerayla geleceği söyleniyor.
Bahsi geçen üç lensli kameranın ise Galaxy S9 Plus'ın selefi olması beklenen "Beyond 2" kod adlı cihaza gelmesi bekleniyor. Bu modelin 6,2 inç'lik bir ekranla geleceği anlaşılıyor. ETNews, tüm bilgilerin kaynağının "Galaxy S serisinin geliştirilmesine katılan birden fazla sektör yetkilisi" olduğunu söylüyor. Yani dedikoduya dikkatle yaklaşmakta fayda var.
Uzun süredir konuşulan katlanabilen Galaxy X'e gelirsek Samsung, bu telefonun henüz çıkışa hazır olmadığı söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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