Galaxy S10, Yeni Hızlı Şarjla Gelmeyebilir

Yeni keşifler, Galaxy S10'un daha da hızlı şarj olacağı beklentisini sonlandıracak nitelikte...

Galaxy S10, Yeni Hızlı Şarjla Gelmeyebilir

Samsung'un yeni Galaxy S amiral gemisinin daha hızlı şarj olabileceği, dedikodular arasındaydı. Ancak Çin'in 3C belgelendirme sitesinde görünen bilgiler, böyle olmayacağını söylüyor.

3C web sitesinde görünen teknik özellikler, Galaxy Note 4'ten bu yana Samsung amiral gemilerinde bulunan özelliklerden farklı değil. Şarj cihazının teknik özellikleri arasında 5 volt, 2 amper çıktı, hızlı şarj için 1,67 amper çıktı yer alıyor. Şarj adaptörü, Samsung'un şu an amiral gemileriyle birlikte sağladığı adaptörlerle aynı modele sahip.

Galaxy S10'un çıkışına yaklaşık bir ay kaldığından 3C'deki bu bilgiler, bir doğrulama gibi kabul edilebilir. Tabi, Samsung'un hızlı şarj işlevinin gayet yeterli olduğunu söylemekte de fayda var. Yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj süresi, rakiplerden çok farklı olmasa da, yüzde 50 şarj süresinde bazı rakipler önde. Yani telefonunuzun pilini belirli bir seviyeye çabucak şarj etmek istediğinizde Galaxy'ler, biraz daha yavaş.

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