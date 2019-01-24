Galaxy S10+'a Ait Bir Fotoğraf Daha Ortaya Çıktı
Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi modelinin tasarımı piyasaya çıkmadan bir fotoğrafla daha gözler önüne serildi
- Doğan Kürşat Aktaş
Galaxy S10+ modelinin bir kişi tarafından günlük hayatta kullanıldığının görülmesinden sonra merakla amiral gemisi modelinin seri üretime hazır ait bir ünitesine ait bir fotoğraf daha internette dolanmaya başladı. Fotoğraf, şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılardan farklı bir tablo çizmese de amiral gemisi modelinin tasarımına dair yeni birkaç detayı gözler önüne seriyor.
Galaxy S10, tüm teknoloji dünyasının ilgisinin üzerinde olduğu bir model olduğu için, cihaz hakkındaki her yeni bilgi büyük ilgi görüyor ve internette hızla yayılıyor. Bu surum, ortaya çıkan son fotoğraf için de söz konusuydu. Öyle ki, internette dolanan görüntü telefona ait bir fotoğraf değil, fotoğrafın gönderildiği KakaoTalk isimli mesajlaşma uygulamasından alınan bir ekran görüntüsüydü. KakaoTalk'ın Güney Kore'de popüler bir mesajlaşma uygulaması olması, fotoğrafın kaynağını daha güvenilir kılan bir detay.
Görselde telefonun ön yüzünü boydan boya kaplayan çerçevesiz ekran ve daha önceki sızıntılarda da ortaya çıkan delik içerisine yerleşmiş çift ön kamera net olarak görülüyor. Kameranın içerisine yerleştiği ekran deliği, ilk delik ekranlı Galaxy modeli olan Galaxy A8s'e ait delikten çok daha küçük olması ile dikkat çekiyor. Bu bulguya dayanarak Infinity-O konseptinin OLED ekran teknolojisi ile daha iyi bir uyum yakaladığı söylenebilir.
Ayrıca fotoğrafta çekilen telefonun katlanabilir bir kılıfa sahip olması da dikkat çeken detaylar arasında. Fotoğraf, cihaza dair göze çarpan başka bir detay içermiyor.
Samsung, Galaxy S10 modelinin 20 Şubat'ta düzenlenecek Unpacked etkinliği ile tanıtılacağını daha önce duyurmuştu. Bu tarihte merakla beklenen yeni Galaxy amiral gemisinin tanıtımını sizlere aktarıyor olacağız.
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