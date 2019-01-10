Galaxy S10'dan Görsel Sızıntısı
Sabırsızlıkla beklenen Samsung Galaxy S10'un bir "tanıtım görseli" internette dolaşmaya başladı!
Galaxy S10'a ait bir tanıtım resmi, bugün internette dolaşmaya başladı. Resim, beklenen telefonun ekran-gövde oranının çok yüksek olacağının ipucunu veriyor.
Galaxy S10, muhtemelen Samsung'un Infinity-O ekranıyla gelen ilk telefonu olacak. Böylece çerçeveyle bitişik bir çentik bölümü yerine, ekranın daha ortasında yer alan bir delik, ön kameraya ev sahipliği yapacak. Ön yüzdeki ekran alanının genişleyeceğini daha önceki sızıntılarda ve çizimlerde de görmüştük. Raporlar, Samsung'un üç farklı Galaxy S10 modeli piyasaya süreceğini, bunların Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus olacağını söylüyor. Bu modellerin sırasıyla 5,8 inç, 6,1 inç ve 6,4 inç'lik ekranlarla geleceği söyleniyor. Kamera özelliklerinin modeller arasında farklılık göstereceği, bilinenler arasında.
İlk olarak Weibo'da ortaya çıkan yukarıdaki tanıtım görselinin ardından İngiliz taşıyıcı EE, telefon için bir ön-kayıt sayfası açtı. Ön-kayıt sayfası Galaxy S10'un adını anmıyor ve sadece yeni cihaz hakkında yeni bilgiler olduğunda kullanıcıları uyarma görevini üstleniyor. Resimden tasarımla ilgili çıkarımda bulunmak da zor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın