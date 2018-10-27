Galaxy S10'dan Kulaklık Girişi Sürprizi
Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S10'un 3.5mm'lik kulaklık girişinden vazgeçme ihtimali var!
Apple, Google ve birçok üreticinin aksine Samsung, henüz 3,5mm'lik kulaklık girişinden vazgeçmiş değil. Ancak yakında Samsung da bu modaya uyabilir.
Bloomberg'in yeni raporuna göre Samsung, Galaxy S10'un 3,5mm'lik kulaklık girişi olmayan bir prototipini deniyor. Rapor Samsung'un kulaklık girişini neden bırakabileceğini söylemiyor. Ancak bu neden daha büyük bir pile yer açmak veya yeni özellikler için alan boşaltmak olabilir.
Rapor, telefonun ekran altında parmak izi sensörüne yer verebileceğini ve cihazın ilk kez üç farklı sürümünün olacağını söylüyor. Bunlar muhtemelen Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve daha uygun fiyatlı bir model olacak. Bu uygun fiyatlı modelin amiral gemisi Samsung modellerinin aksine düz bir ekranla geleceği, ekran altı parmak izi sensörüne yer vermeyebileceği söyleniyor.
Raporun bir başka iddiası, Galaxy S10'un 5,8 inç'lik kavisli OLED ekranla geleceği. Cihazın arkasında üç kameranın olacağı anlaşılıyor. Buna ek olarak firma, ön kamerayı ekranın altına gizlemenin yollarını araştırıyor.
Bloomberg, bu iddiaların kaynağını açıklamıyor ancak "konuya yakın kişilerden" geldiğini söylüyor. Bu yüzden iddiaların en azından bir kısmı doğru olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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