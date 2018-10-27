Galaxy S10'dan Kulaklık Girişi Sürprizi

Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S10'un 3.5mm'lik kulaklık girişinden vazgeçme ihtimali var!

Galaxy S10'dan Kulaklık Girişi Sürprizi

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