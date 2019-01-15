Galaxy S10'dan Yeni Bilgiler Var
Galaxy S10 hakkında bilmediğimiz şeylerin sayısı, bu detaylı sızıntıyla iyice azaldı!
Galaxy S10 serisinin tanıtımı artık çok yakın ve sızıntılar bu hızla devam ederse, Samsung'un yapacağı bir sürpriz kalmayacak. Galaxy S10'dan gelen yeni bilgiler, telefon hakkında bilmediğimiz birkaç şeyi daha bizlere fısıldadı.
XDA Developers'tan Max Weinbach'ın Twitter'da paylaştıklarına göre Galaxy S10 Lite, 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelecek. Standart Galaxy S10 ise 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak. Buna karşın Galaxy S10 Plus, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunacak. Galaxy S10 Plus'ın 5G destekli bir modeli de olacak ve bu model, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle gelecek.
Kaynak, katlanabilen Galaxy X'in aynı etkinlikte tanıtılacağını iddia ediyor ve cihazın 12GB RAM, 512GB veya 1TB depolamayla geleceğini söylüyor. Ancak Weinbach, bu özelliklerden yüzde 100 emin olmadığını sözlerine ekliyor.
İki Lens mi, Üç Lens mi?
Kameralar hakkında da bilgi sahibi olan Weinbach, üç telefonun da ultra-geniş 16MP f/1,9 diyafram ve 123 derece görüş açısı sunan bir lensle geleceğini söylüyor. Bu lenste OIS (optik imaj sabitleme) özelliği bulunmuyor. 12MP'lik değişken diyaframlı standart lens ise f/1,5 ile f/2,4 arasında geçiş yapabiliyor. Bu lenste OIS desteği bulunduğu söyleniyor. Galaxy S10 Plus'ın ek bir 13MP f/2,4 ve OIS destekli, 45 derece görüş açılı telefoto lensle geleceği belirtiliyor.
Bununla birlikte @UniverseIce, bu iddiaları tam olarak kabul etmiyor ve Galaxy S10'un da üç lensli olduğunu söylüyor.
Weinbach'in iddialarına göre telefon, çift NPU (sinirsel işleme birimi) ile gelecek ve gövdeleri Galaxy S9'dan daha parlak olacak. Galaxy S10 ve S10 Plus, ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcısıyla gelecek, Galaxy S10 Lite'ın parmak tarayıcısı ise telefonun yanında, normal bir tarayıcı olacak.
Bu bilgilere bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var, özellikle de kamera lensleriyle ilgili olanlara ve Galaxy S10 Lite'ın adına. Bu konularda sızıntıların tam anlamıyla anlaşamadığını görüyoruz. 20 Şubat'taki tanıtım, gerçekleri netleştirecek.
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