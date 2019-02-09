Galaxy S10e'nin Sarı Renklisi Göründü!
Samsung'un beklenen telefonlarından Galaxy S10e, yeni sızıntıyla ilginç bir renk seçeneği sunacağını gösterdi!
Galaxy S10e'nin ilginç isimli "Canary Yellow" renk seçeneğinin görüntüsü, internete sızdı.
Mysmartprice'ın paylaştığı çizimlerde "kanarya sarısı" Galaxy S10e'yi görüyoruz. Galaxy S10e'nin uygun fiyatlı, amiral gemisi modelin bir miktar kırpılmış sürümü olacağını muhtemelen biliyorsunuzdur. Yeni sızan çizimler, Galaxy S10'e'nin delikli ön yüz tasarımıyla, yani Infinity-O ekranla geleceğini söylüyor. Çizimde parmak izi sensörüne rastlamıyoruz ancak sızıntıya göre bu sensör, yan taraftaki güç düğmesine dahil edilmiş durumda.
Çizimin en ilginç tarafı, tercih edilen renk olsa gerek. Üreticiler çoğu zaman parlak veya vurgulu renklerden kaçınıyor, daha yumuşak tonları tercih ediyorlar. Sarı renk seçeneği bulunan iPhone XR bu konuda tabi ki bir istisna. Galaxy S10e'nin Canary Yellow'un yanında bir de Prism Black, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle geleceği, daha sonra bir mavi seçeneğinin sunulacağı söyleniyor.
Raporlara göre Galaxy S10e, yalnızca bir boyut seçeneğiyle satışa sunulacak. Buna göre telefon 6GB RAM ve 128GB RAM ile gelecek. Samsung'un MWC 2019 öncesindeki etkinliği 20 Şubat'ta gerçekleşecek. Etkinliği canlı olarak CHIP Online üzerinden takip edebileceksiniz.
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