Galaxy S10'un Duvar Kağıdı Sızdı
Tanıtım günü giderek yaklaşan Galaxy S10'un şimdi de duvar kağıdı ortaya çıktı!
Galaxy S10'un bir duvar kağıdı, 20 Şubat'taki tanıtım öncesinde internete sızdı. Sızan duvar kağıdı, daha önceki Galaxy S10 çizimlerinde gördüğümüz duvar kağıdıyla eşleşiyor.
Sızan duvar kağıdı düşük çözünürlüklü olduğundan, indirip telefonunuzun arka planı olarak ayarlamayı muhtemelen istemeyeceksiniz. Yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarının önümüzdeki günlerde, en geç telefonun tanıtımından sonra ortaya çıkması beklenebilir.
Galaxy S10 wallpaper(1) pic.twitter.com/BQnYE6w2Mc— Ice universe (@UniverseIce) February 9, 2019
Galaxy S10 serisi, 20 Şubat'ta Samsung'un özel etkinliğinde tanıtılacak. Cihaz, ertesi gün ön siparişe sunulacak.
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